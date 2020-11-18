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18.11.2020 15:39
Рубрика: В мире

В Японии начали подготовку к созданию хранилищ ядерных отходов

Текст: Константин Волков
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии после многих лет колебаний начало подготовку к строительству хранилищ для ядерных отходов, сообщает японская газета Asahi.

Проблема утилизации атомных отходов в стране, где до землетрясения 2011 года и аварии на АЭС "Фукусима" работало более пятидесяти атомных электростанций, существует давно. На каждой АЭС хранится примерно 19 тысяч тонн отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Кроме того, очистка АЭС "Фукусима" от радиоактивного мусора и зараженной цезием и стронцием воды стала настоящей проблемой. Снятая в ходе обеззараживания почва до сих пор хранится в пластиковых мешках вокруг станции, а вода из подвалов небольшими порциями периодически сливается в океан. Более 2500 контейнеров с отходами временно хранятся в Центре управления хранением ядерных отходов в префектуре Аомори на северо-западе Хонсю.

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Министр экономики Японии Хироси Кадзияма во вторник утвердил два района для возможного строительства хранилищ. Ими стали окрестности города Суцу (2900 жителей) и деревни Камоэнаи (800 жителей), расположенные на юго-западе острова Хоккайдо на берегу Японского моря.

Впрочем, выбор площадок не означает немедленного начала строительства. На протяжении примерно двух лет специалисты из Организации по обращению с ядерными отходами Японии (NUMO) будут изучать все документы, касающиеся данной местности, включая карты сейсмической и вулканической активности. При этом активный сейсмический разлом проходит прямо под центром Суцу.

Потом на втором этапе еще два года будут изучать пробы почв, и только через четыре года может появиться разрешение на строительство. Согласно японскому закону об утилизации радиоактивных отходов, хранилище должно быть расположено на глубине более 300 метров под землей. Площадь хранилища должна быть 6-10 квадратных километров. Ориентировочная стоимость строительства - 3,9 триллиона иен (около 37,5 миллиарда долларов). На все, от начала оценочных работ до завершения строительства, может потребоваться 20 лет.

Но главная проблема даже не в сейсмике, а в том, что местные жители по всей Японии активно выступают против строительства ядерных хранилищ в своих регионах. В 2017 году NUMO выпустила карту подходящих для строительства районов и предложила местным муниципалитетам присылать заявки, если они согласны разместить подобный объект у себя. В качестве приманки согласившимся был обещан правительственный грант до двух миллиардов иен (19 миллионов долларов), плюс еще семь миллиардов иен (67,3 миллиона долларов), если дело дойдет до второго этапа. Однако желающих среди примерно 900 муниципалитетов по всей стране практически не оказалось, за исключением вышеупомянутых населенных пунктов Суцу и Камоэнаи. В частности, мэр Суцу заявил, что из-за спада продаж морепродуктов в ходе пандемии коронавируса город потерял доходы, и если он не найдет новый источник финансирования, то через десять лет Суцу вымрет (в 2018 году бюджет Суцу был 5,3 миллиарда иен, это примерно 51 миллион долларов).

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Однако предстоит еще получить согласие губернатора Хоккайдо, 38-летнего Наомити Судзуки, самого молодого руководителя региона в Японии. Он настроен негативно и ссылается на закон, запрещающий хранение опасных отходов на Хоккайдо. Самый северный остров Японии славится высококачественной сельхозпродукцией и молочной промышленностью, поэтому местные жители боятся, что наличие хранилища отработавшего ядерного топлива сильно подпортит репутацию их товаров.

В мире Восточная Азия Япония Ядерная безопасность

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