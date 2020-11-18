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18.11.2020 13:27
Рубрика: В мире

В Испании уже более 1,5 миллиона инфицированных COVID-19

Текст: Юрий Когалов

Испания перешагнула рубеж в 1,5 миллиона инфицированных коронавирусом. Согласно данным министерства здравоохранения пиренейского королевства, с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 510 023 случая заражения COVID-19.

Фото: David Ramos/Getty Images
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Однако есть и позитивные новости. В последнее время рост числа заболевших постепенно замедляется. За предыдущие сутки было отмечено лишь чуть более 13 тысяч случаев - самый низкий уровень с 14 октября.

При этом в Испании растет уровень смертности от коронавируса. За последние сутки скончалось 435 человек. Это самый высокий показатель за всю вторую волну пандемии. Но тут надо отметить, что это два раза ниже пиковых показателей первой волны.

Между тем

Эксперты отмечают, что испанцы используют одноразовые маски в три раза дольше, чем рекомендовано. По данным Организации потребителей и пользователей, их носят по 12 часов вместо четырех, что создает риски для здоровья, поскольку фильтрующая способность масок снижается. На этот риск люди идут из-за высокой стоимости защитных средств. Ежемесячно на маски из семейного бюджета уходит в среднем 32 евро (иногда эта сумма доходит и до 100 евро). Ради экономии 11 процентов испанцев используют самодельные маски.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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