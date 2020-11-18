В Италии правосудие взялось за "хитрецов" карантина

Итальянские суды сообщили о первых обвинительных приговорах в отношении лиц, солгавших правоохранительным органам во время весеннего локдауна.

Внимание прокураторы привлекли молодые люди, которых застали за болтовней или курением с друзьями, когда вся Италия послушно сидела по домам. Во время проверок патрульной службы, размахивая бланком самодекларации, они пытались оправдать свой выход в свет занятием спортом недалеко от места прописки.

Спустя несколько месяцев, когда страна оказалась уже во власти "второй волны" эпидемии стало известно, что многие из "хитрецов" предстали перед судом за попытку обвести вокруг пальца представителей власти. В частности, им инкриминируется ст. 483 Уголовного кодекса Италии "ложная информация, представленная в официальном документе". Основное наказание, фигурирующее в обвинительных приговорах, два месяца тюремного заключения, которое возможно конвертировать в денежный штраф в размере 2 тысяч евро. Однако, как поясняют судьи, речь идет не об административном, а об уголовном штрафе, который де-юре приравнивается к судимости.

Поскольку многие регионы Италии вновь оказались в "красной зоне", в рамках которой действует ряд серьезных ограничений, в том числе и касающихся передвижения, власти настоятельно рекомендуют: "Если вас поймали, лучше скажите правду. Придется заплатить административный штраф от 280 евро, но зато он не будет считаться уголовным преступлением".