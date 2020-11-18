В Китае придумали необычное наказание для мошенников

Китайские власти разработали оригинальное наказание для лиц, признанных виновными в мошенничестве с деньгами и SIM-картами. В течение пяти лет им не разрешается пользоваться мобильными платежными системами. Нарушители вынужденно вытаскивают свои старые кошельки, сообщает информагентство Xinhua.

В провинции Гуандун заявили, что новые штрафы были наложены в рамках национальной кампании по борьбе с незаконной продажей и пользованием банковских и SIM-карт. В общей сложности конфисковали 6850 банковских карт и почти 50 тысяч SIM-карт. Уже 2400 человек не имеют права рассчитываться мобильным телефоном или банковской картой в качестве наказания.

Кроме того, нарушители также не имеют права снимать деньги в банкоматах, а должны лично явиться в отделение банка. Вряд ли они этому обрадуются, так как изнурительная бюрократия в китайских банковских отделениях является одной из причин того, что услуги мобильных платежей смогли так быстро закрепиться.

В Китае платить наличными не запрещено. Однако, когда клиент в ресторане при оплате не берет мобильный телефон, а начинает вынимать деньги из кошелька, возникают вопросы. В некоторых заведениях любителям наличности показывают на дверь.

То, что едва ли вызывает возмущение в Европе, означает фактически социальную смерть по приговору судьи в Китае. Потому что часто просто нет альтернативы смартфону. Даже в лавке за углом можно оформить и оплатить заказ еды только с помощью мобильного телефона. Клиенты сканируют QR-код и выбирают блюда при помощи приложения. Билеты в кино или парк аттракционов тоже доступны только в цифровом формате.

Счета за воду, электричество или посещение семейного врача в Китае также оплачиваются с помощью смартфона. В прошлом году китайцы сделали 100 миллиардов переводов со своих смартфонов. И с каждым годом их число увеличивается.

За последние несколько лет оплата мобильным телефоном стала в Китае ежедневной рутиной. Согласно опросу, в 2018 году 92 процента жителей крупнейших городов используют мобильные платежные системы. То же происходит и на селе. Около 47 процентов крестьян регулярно пользуется мобильными платежами, отмечает портал daxueconsulting.com.