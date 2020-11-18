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18.11.2020 23:52
Рубрика: Спорт

Вернули подачу

Теннисистов не пустят в Австралию до 1 января
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 261(8315)
Пока восьмерка лучших теннисистов подводит итоги в Лондоне на ATP Finals, под угрозой срыва оказался старт нового сезона в Мельбурне. Как написали репортеры Tennis Channel в соцсетях, правительство Австралии не намерено впускать спортсменов в страну в течение всего декабря.
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Это означает, что игроки не успеют пройти обязательный двухнедельный карантин к началу подготовительных австралийских турниров. Это соревнования, перенесенные в Мельбурн из Брисбена, Аделаиды и Хобарта, а также АТР Cup. При таком раскладе состоится только Australian Open, запланированный на 18-31 января.

Ассоциация теннисистов-профессионалов уже разослала игрокам письмо, в котором сообщила о сложной ситуации с январскими турнирами в Австралии. Но ATP не хочет, чтобы игроки теряли призовые, так что работа над календарем продолжается.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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