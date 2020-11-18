Беларусь и Россия приглашают к столу

На прошедшей в Минске 26-й Международной специализированной выставке-ярмарке "Продэкспо-2020" многие вкусные новинки, представленные белорусскими предприятиями пищевой отрасли, создавались специально под запросы российских партнеров. В рамках деловой программы форума речь, в частности, зашла об одном из перспективных направлений развития отрасли - производстве органической продукции.

Белорусско-российский стол с национальными угощениями не беднеет: с января по сентябрь экспорт сельхозпродукции и продуктов питания из Беларуси в РФ вырос более чем на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов уверяет, что российский рынок остается для Беларуси основным:

- У нас общие стандарты, очень близкие вкусовые предпочтения, культура потребления продуктов питания, удобная логистика. За девять месяцев мы поставили в Россию продукцию на 3,1 миллиарда рублей.

Потребителю нет дела до проблем: ему подавай "зеленую" продукцию здесь и сейчас

Векторы развития сельхозпроизводства у обеих стран тоже во многом схожи. Белорусский Закон "О производстве и обращении органической продукции" принят в прошлом году почти одновременно с российским. Задача - насыщение этого перспективного сегмента потребительского рынка. Кстати, в сентябре в Беларуси был выдан первый национальный сертификат на органическую продукцию и процесс ее производства. При этом закон не препятствует производителю сертифицировать свою деятельность по регламентам ЕС.

- На сегодня сертифицировано более 1600 гектаров сельскохозяйственных земель, - отмечает заместитель начальника управления растениеводства Минсельхозпрода Беларуси Татьяна Карбанович. - Органическим производством занимаются 28 субъектов хозяйствования, главным образом в Минской, Гродненской и Брестской областях.

Пока "зеленая" продукция в Беларуси, как и в России, еще в самом начале пути к широкому потребителю. Спрос же на нее растет. Как свидетельствует эксперт по пищевой безопасности и технологическому проектированию предприятий пищевой цепи Ольга Клюева, заявки на органику поступают в том числе от крупных сетей фастфуда. Производителей сдерживают объективные обстоятельства. Чтобы получить национальный сертификат, нужно пережить переходный период - когда продукты производятся по правилам органического производства, но еще не являются органическими и, соответственно, не могут маркироваться как органические.

Впрочем, потребителю до закулисья нет дела: ему подавай "зеленую" продукцию здесь и сейчас. Он приобретает товары "фермерские", "деревенские", "крестьянские", "био", "экологические", увы, не имеющие отношения к настоящему органическому производству. В этой связи логичной выглядит выработка единой для Беларуси и России политики по заполнению магазинных прилавков. Речь о разделении в торговых залах органики и неорганики. Это будет способствовать рекламе органической продукции. А в будущем - стимулировать взаимный экспорт, который станет возможен с увеличением доли органических производств в общем объеме сельхозпроизводства.