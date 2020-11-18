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18.11.2020 09:36
Рубрика: Экономика

В Минтрансе ожидают падение перевозок пассажиров по железной дороге на 44%

Текст: Евгений Гайва

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования сократятся на 44% по сравнению с предыдущим годом из-за пандемии COVID-19, заявил замминистра транспорта России Владимир Токарев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Он отметил, что в апреле-начале мая снижение объемов перевозок в дальнем следовании достигало 77-80%. Затем летом объем восстановился, но осенью вновь начал снижаться, приводит его слова РИА Новости.

По словам Токарева, Минтранс рассматривает несколько сценариев возобновления международного пассажирского железнодорожного сообщения. Согласно одному из вариантов, предполагается, что ситуация нормализуется с начала следующего года, когда будут открыты границы.

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Минтранс

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