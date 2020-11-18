Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза, - один из целевых показателей, предписанных июльским указом президента.

Раздельный сбор мусора пока есть не везде. Фото: Сергей Михеев