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18.11.2020 00:44
Рубрика: Общество

Разделять и не смешивать

Российская газета - Неделя № 260(8314)
Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза, - один из целевых показателей, предписанных июльским указом президента.
Раздельный сбор мусора пока есть не везде. Фото: Сергей Михеев Раздельный сбор мусора пока есть не везде. Фото: Сергей Михеев
Раздельный сбор мусора пока есть не везде. Фото: Сергей Михеев

Будет создан регуляторный и цифровой механизм, обеспечивающий обращение отходов в соответствии с федеральной схемой. Из городов окончательно исчезнут несанкционированные свалки, а экологическая нагрузка на население снизится за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку.

Правительство России будет следить за экологической ситуацией в стране

Большое внимание власти уделяют внедрению системы раздельного накопления отходов. Правительство уже утвердило "дорожную карту" по раздельному сбору мусора.

Как настроить город

Ремонт набирает скорость

Комфортная и безопасная среда для жизни предполагает обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году. Впрочем, планируется, что этот показатель будет достигнут уже к 2024 году. Доля дорог регионального значения, соответствующих нормативам, к 2024 году достигнет 50,9 процента, а к 2030 году - 60 процентов.

Фото: ПАО "Газпром Нефть"
Инновационный битум улучшит качество российских дорог

При строительстве самих дорог будут применяться инновационные технологии, в частности, технологии информационного моделирования (Building Information Modeling, BIM). Процесс, основанный на использовании интеллектуальных 3D-моделей, позволяет строителям еще эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры.

10 тысяч километров дорог отремонтировано и введено в эксплуатацию за десять месяцев 2020 года

Регуляторная политика в дорожном строительстве будет меняться. Так, планируется пересмотр СНИПов, ГОСТов и иных нормативных документов для повышения долговечности и снижения удельных затрат при выполнении дорожных работ.

Развитие общественного транспорта подразумевает внедрение единых стандартов оплаты проезда и применение "единого билета" на всех видах городского пассажирского транспорта. Это станет возможным в рамках развития городской цифровой среды. Новация должна серьезно упростить жизнь пассажирам общественного транспорта уже в ближайшем будущем.

Общество Экология "Мусорная" реформа

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