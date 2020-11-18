Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" сейчас корректируется: расширится состав отраслей, работу которых затронет нацпроект.

К обрабатывающей промышленности, сельскому хозяйству, строительству и транспорту добавится торговля. Кроме того, изменятся критерии вступления предприятий в нацпроект по размеру выручки: верхний порог в 30 млрд рублей будет снят.

Также предприятия получат доступ к инструментам цифровизации и автоматизации. Это произойдет благодаря экосистеме, прототип которой будет представлен уже в I квартале 2021 года. Новое направление работы, созданное совместно с WorldSkills, позволит точно определить дефицитные компетенции у работников и быстро провести переподготовку.

Сейчас в программе "Лидеры производительности" участвуют более 800 предприятий из 71 региона. До конца 2024 года программу пройдут 10 тысяч руководителей. "Сам по себе проект производительности труда в регионах стал во многом катализатором, точкой, которая собрала вокруг себя все другие инструменты", - отметил глава минэкономразвития Максим Решетников.