В нацпроект по туризму могут включить три федеральных проекта

Ростуризм предложил включить в новый национальный проект по туризму три федеральных проекта, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По ее словам, был проведен анализ ключевых проблем в сфере туризма. Все выявленные проблемы и задачи укладываются в три основных блока.

"По каждом из этих больших блоков работы мы предлагаем сформировать отдельный федеральный проект со своими инструментами в рамках будущего национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказала Догузова.

Первый блок касается развития туристической и обеспечивающей инфраструктуры и формирования качественного турпродукта. Второе направление связано с повышением доступности внутренних направлений, повышением информированности туристов о них. Третий блок направлен на совершенствование управления в сфере туризма.

Как отметила Догузова, была проведена большая работа над содержанием нацпроекта, теперь остается формальная часть. "Рассчитываем, что в первом полугодии следующего года национальный проект будет утвержден", - сказала руководитель Ростуризма.