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17.11.2020 22:03
Рубрика: Общество

Кому нужно переобучение

Более 100 тысяч россиян ежегодно смогут проходить профпереподготовку за счет федеральных средств в рамках нацпроекта "Демография".

В минтруде пояснили, если раньше переобучение было доступно только женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, и гражданам старше 50 лет, то теперь этой мерой поддержки могут воспользоваться все оставшиеся без работы, находящиеся под риском увольнения или ищущие трудоустройства граждане.

Фото: iStock
Семьям с детьми от 3 до 7 лет упростили оформление пособия

"Для того чтобы вернуть занятость к показателям 2019 года и в дальнейшем гибко реагировать на меняющийся в новых технологических условиях рынок труда, необходимо наладить работу по постоянному обучению граждан и переосмыслить работу центров занятости", - сообщает министерство.

Для центров занятости будет создана единая информационная платформа, которая позволит обмениваться данными, вести долгосрочное планирование привлечения трудовых ресурсов, проводить аналитику ситуации на рынке труда на базе платформы "Работа в России".

Сейчас соискатели по всей стране могут зарегистрировать свое резюме на площадке "Работы в России", но бизнес-процессы внутри центров занятости выстроены на разрозненных IT-платформах.

В 2021 году пособия россиянам будут назначать автоматически

Кроме того, в 2021 году обо всех полагающихся пособиях и других мерах соцподдержки россиян будут информировать в личном кабинете на портале госуслуг. Это станет возможным благодаря развитию механизма "социального казначейства". Он заработает на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и будет отслеживать права граждан на получение социальных выплат. Например, сразу после рождения ребенка родителям будет приходить уведомление о причитающихся пособиях.

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