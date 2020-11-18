Новости

Названы предварительные дата и место похорон Романа Виктюка 01:59
Названа точная причина смерти Романа Виктюка 01:50
В Москве от коронавируса скончались восемь тысяч человек 01:36
Сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0 01:01
Глава ВМС США заявил о создании флота номер один в АТР 00:45
Напавшего на Харитонова бойца UFC Яндиева выпустили из изолятора на Петровке 00:30
В Гидрометцентре пообещали теплый декабрь 00:15
Мишустин поручил доставить в регионы лекарства от коронавируса 17.11.2020
Мишустин поручил губернаторам контролировать резерв коек для больных с COVID-19 17.11.2020
Вышел русский трейлер фильма о Томе и Джерри с Хлоей Морец 17.11.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 17.11.2020
В Москве в квартире нашли двух погибших детей 17.11.2020
Совфед рассмотрит в среду вопрос об использовании военных РФ за рубежом 17.11.2020
СК начал проверку после пожара в красноярском Уяре, где погибли дети 17.11.2020
Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией 17.11.2020
Названы самые популярные фразы из советского кино 17.11.2020
В Италии поставили памятные таблички в благодарность за помощь России 17.11.2020
Минобороны РФ: В Карабах вернулось уже более 1700 беженцев 17.11.2020
Путин: Отказ Армении от соглашения по Карабаху был бы самоубийством 17.11.2020
За сутки от коронавируса вылечились 144 военнослужащих Вооруженных сил РФ 17.11.2020
Миротворцы РФ в Карабахе получат полагающиеся дополнительные выплаты 17.11.2020
Эрдоган ввел в Турции новые запреты из-за коронавируса 17.11.2020
Посол РФ в Греции вручил медаль защитнику Севастополя 17.11.2020
Опубликовано видео с места наезда на 8 человек под Калининградом 17.11.2020
Москалькова предложила вариант помощи россиянам, попавшим в беду за рубежом 17.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
18.11.2020 00:53
Рубрика: Культура

Казанова. Москва. 1978 год

На экранах - залп "исторических" сериалов
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 260(8314)
В одно и то же время, в один и тот же день, после вечерних новостей, на канале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Бомба" от продюсера Валерия Тодоровского и режиссера Игоря Копылова, а на Первом канале - премьера сериала "Казанова" от продюсера Нелли Яраловой и режиссера Кирилла Белевича.
Казанова быстро вживается в любую роль от заведующего базой до поэта-диссидента. На снимке - Светлана Ходченкова и Антон Хабаров. Фото: Первый канал Казанова быстро вживается в любую роль от заведующего базой до поэта-диссидента. На снимке - Светлана Ходченкова и Антон Хабаров. Фото: Первый канал
Казанова быстро вживается в любую роль от заведующего базой до поэта-диссидента. На снимке - Светлана Ходченкова и Антон Хабаров. Фото: Первый канал

О сериале "Бомба" "РГ" писала ранее - у нас выходило интервью с режиссером Игорем Копыловым, знакомым зрителям по фильмам "Ржев" и "Ленинград 46". "Бомба" рассказывает о молодых физиках, создавших первую атомную бомбу в СССР. На фоне противостояния мировых держав разворачивается драматичная история любви и подвига главных героев. В фильме заняты: Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов, Наталья Суркова, Аглая Тарасова и другие. История в фильме начинается 6 августа 1945 года, когда США сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Это была первая в мире демонстрация разрушительной мощи нового оружия. А финалом истории стали события 29 августа 1949 года. В этот день на полигоне под Семипалатинском была испытана первая советская атомная бомба. Паритет двух ядерных держав был установлен, советским физикам удалось предотвратить мировую катастрофу.

О кругосветном путешествии яхты "Сибирь" снимут кино

Время действия авантюрного детектива, рассказывающего о брачном аферисте, "Казанова" - 1978 год, канун Олимпийских игр, место действия - Москва. В Советском Союзе зарегистрировано несколько случаев мошенничества, жертвами которого стали женщины "с положением в обществе". Приметы преступника потерпевшие описывают одинаково: обаятельный, интеллигентный мужчина средних лет, с легкостью втирается в доверие. После попытки самоубийства заместителя председателя райисполкома за расследование берутся капитан милиции Шмаков и старший лейтенант милиции Полина Новгородцева. То военный, то священник, то сотрудник КГБ - аферист легко меняет маски и быстро вживается в любую роль от заведующего базой общепита до поэта-диссидента. Удивительно, но никто из женщин не держит на Казанову зла. Запутанное дело перерастает в личную драму, когда Казанова узнает, что за ним по пятам идут московские следователи. Главные роли в сериале сыграли Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Ирина Пегова и Сергей Угрюмов. Исполнитель роли Казановы Антон Хабаров рассказывает о своем персонаже так: "Мой герой, наверное, лучший аферист Советского Союза, он обворовывает богатых женщин. И при этом он каждую искренне любит. В Казанове есть и плохое, и хорошее, он абсолютно гармоничный персонаж..."

Кстати

Что любопытно - одну из ролей в сериале "Бомба" исполнил актер Александр Лыков, которого наш зритель любит в том числе по роли Казановы, сыгранной им в сериале "Улицы разбитых фонарей".

Между тем

Тайна группы Дятлова

Новый сериал "Перевал Дятлова" вышел на телеканале ТНТ. Вслед за телеэфиром в тот же день серии появляются в интернете, на платформе Premier. В сериале, который рассказывает, что произошло в 1959 году в горах Урала с группой советских студентов, две равноценные сюжетные линии: первая - о восхождении группы Дятлова, художественная реконструкция похода и подготовки к нему. И вторая - расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в городок Ивдель. По сюжету Костин прошел Великую Отечественную войну, которая лишила его семьи и наделила необычным даром - иногда Костин может видеть и чувствовать неочевидные вещи. Это поможет ему расследовать трагедию особым способом и узнать, что с самого начала поход дятловцев сопровождался странными, мистическими событиями.

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: Цой в гробу, Мадс в чаду

Сейчас многие кинематографисты спешат обозвать свои творения киносериалами. А в "Перевале Дятлова" реально есть кино - тот самый кинематографический язык, которым владеет не каждый талант. Этот авторский почерк проявился еще в создании сериала "Эпидемия", и к чести Павла Костомарова (художественный руководитель проекта), Валерия Федоровича и Евгения Никишова (тут и продюсеры, и режиссеры), они не стали радикально менять стилистику зимнего "русского нуара". Главную роль в сериале играет Петр Федоров.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты
Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+
Эрдоган ввел в Турции новые запреты из-за коронавируса
Почему на стихах самого целомудренного поэта появилась маркировка 16+
Какая помощь нужна российским кинотеатрам