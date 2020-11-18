В одно и то же время, в один и тот же день, после вечерних новостей, на канале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Бомба" от продюсера Валерия Тодоровского и режиссера Игоря Копылова, а на Первом канале - премьера сериала "Казанова" от продюсера Нелли Яраловой и режиссера Кирилла Белевича.

О сериале "Бомба" "РГ" писала ранее - у нас выходило интервью с режиссером Игорем Копыловым, знакомым зрителям по фильмам "Ржев" и "Ленинград 46". "Бомба" рассказывает о молодых физиках, создавших первую атомную бомбу в СССР. На фоне противостояния мировых держав разворачивается драматичная история любви и подвига главных героев. В фильме заняты: Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов, Наталья Суркова, Аглая Тарасова и другие. История в фильме начинается 6 августа 1945 года, когда США сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Это была первая в мире демонстрация разрушительной мощи нового оружия. А финалом истории стали события 29 августа 1949 года. В этот день на полигоне под Семипалатинском была испытана первая советская атомная бомба. Паритет двух ядерных держав был установлен, советским физикам удалось предотвратить мировую катастрофу.

Время действия авантюрного детектива, рассказывающего о брачном аферисте, "Казанова" - 1978 год, канун Олимпийских игр, место действия - Москва. В Советском Союзе зарегистрировано несколько случаев мошенничества, жертвами которого стали женщины "с положением в обществе". Приметы преступника потерпевшие описывают одинаково: обаятельный, интеллигентный мужчина средних лет, с легкостью втирается в доверие. После попытки самоубийства заместителя председателя райисполкома за расследование берутся капитан милиции Шмаков и старший лейтенант милиции Полина Новгородцева. То военный, то священник, то сотрудник КГБ - аферист легко меняет маски и быстро вживается в любую роль от заведующего базой общепита до поэта-диссидента. Удивительно, но никто из женщин не держит на Казанову зла. Запутанное дело перерастает в личную драму, когда Казанова узнает, что за ним по пятам идут московские следователи. Главные роли в сериале сыграли Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Ирина Пегова и Сергей Угрюмов. Исполнитель роли Казановы Антон Хабаров рассказывает о своем персонаже так: "Мой герой, наверное, лучший аферист Советского Союза, он обворовывает богатых женщин. И при этом он каждую искренне любит. В Казанове есть и плохое, и хорошее, он абсолютно гармоничный персонаж..."

Кстати

Что любопытно - одну из ролей в сериале "Бомба" исполнил актер Александр Лыков, которого наш зритель любит в том числе по роли Казановы, сыгранной им в сериале "Улицы разбитых фонарей".

Между тем

Тайна группы Дятлова

Новый сериал "Перевал Дятлова" вышел на телеканале ТНТ. Вслед за телеэфиром в тот же день серии появляются в интернете, на платформе Premier. В сериале, который рассказывает, что произошло в 1959 году в горах Урала с группой советских студентов, две равноценные сюжетные линии: первая - о восхождении группы Дятлова, художественная реконструкция похода и подготовки к нему. И вторая - расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в городок Ивдель. По сюжету Костин прошел Великую Отечественную войну, которая лишила его семьи и наделила необычным даром - иногда Костин может видеть и чувствовать неочевидные вещи. Это поможет ему расследовать трагедию особым способом и узнать, что с самого начала поход дятловцев сопровождался странными, мистическими событиями.

Сейчас многие кинематографисты спешат обозвать свои творения киносериалами. А в "Перевале Дятлова" реально есть кино - тот самый кинематографический язык, которым владеет не каждый талант. Этот авторский почерк проявился еще в создании сериала "Эпидемия", и к чести Павла Костомарова (художественный руководитель проекта), Валерия Федоровича и Евгения Никишова (тут и продюсеры, и режиссеры), они не стали радикально менять стилистику зимнего "русского нуара". Главную роль в сериале играет Петр Федоров.