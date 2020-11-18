В ОАЭ погиб известный каскадер, летавший с ранцем за спиной

Винсент Реффе, известный французский каскадер, летавший с ранцем за спиной, погиб в результате несчастного случая на тренировке в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты).

Реффе стал широко известен своими полетами с использованием комплекта Jetman, который состоит из реактивного ранца с четырехмоторным крылом, привязанным к спине. Комплект был создан швейцарским пилотом Ивом Росси, известным как "Jetman". Снаряжение позволяет летать со скоростью более 400 километров в час на расстояние до 50 километров и достигать высоты в 6 километров. "Это ощущение свободы. С этой машиной я могу летать, как птица", - сказал Реффе Associated Press в 2015 году.

36-летний Реффе стал популярным в первую очередь благодаря полетам над набережной Дубаи. За свою карьеру он выполнил множество трюков, в том числе прыгнул с самого высокого здания в мире (Бурдж-Халифа), высотой 828 метров, расположенного в Дубаи.

Однажды экстремал прыгнул с горы в Альпах вместе с другим французом Фредом Фугеном. "Все, что мы делаем, - это что-то новое, - сказал Реффе в интервью агентству AFP в октябре. - У нас так много мечтаний, а жизнь так коротка". Он также заработал множество титулов, выступая в качестве спортсмена-парашютиста. Его родители также были парашютистами.

В заявлении группы каскадеров говорится, что Реффе умер "во время тренировки в Дубаи", но не приводится никаких дополнительных подробностей. По факту смерти сейчас ведется расследование, сообщает ВВС. "Винс был талантливым спортсменом и очень любимым и уважаемым членом нашей команды", - говорится в заявлении.