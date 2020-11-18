Новости

Россиян предупредили о волне мошенничества перед "черной пятницей" 06:38
В ОАЭ погиб известный каскадер, летавший с ранцем за спиной 06:13
Минздрав Забайкалья назвал аналоги лекарств для лечения COVID-19 05:54
В результате ракетной атаки в окрестностях Дамаска погибли трое военных 05:36
Непогода оставила без света десятки тысяч человек на западе Канады 05:05
Диетолог назвал угрозы неправильного употребления кофе 05:04
Врач-пульмонолог из Приамурья рассказал об опасности антибиотиков 05:00
В центре Токио загорелся строящийся небоскреб 04:29
Трамп отказался от поездки во Флориду на День благодарения 04:21
Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США 03:56
Аварийные бригады частично восстановили газоснабжение в Ейске 03:21
В Росгидромете рассказали о снежном покрове в Москве 03:00
Власти Великобритании рассказали о создании полностью экологичного города 02:54
Названы предварительные дата и место похорон Романа Виктюка 01:59
Названа точная причина смерти Романа Виктюка 01:50
В Москве от коронавируса скончались восемь тысяч человек 01:36
Сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0 01:01
Глава ВМС США заявил о создании флота номер один в АТР 00:45
Напавшего на Харитонова бойца UFC Яндиева выпустили из изолятора на Петровке 00:30
В Гидрометцентре пообещали теплый декабрь 00:15
Мишустин поручил доставить в регионы лекарства от коронавируса 17.11.2020
Мишустин поручил губернаторам контролировать резерв коек для больных с COVID-19 17.11.2020
Вышел русский трейлер фильма о Томе и Джерри с Хлоей Морец 17.11.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 17.11.2020
В Москве в квартире нашли двух погибших детей 17.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
18.11.2020 06:13
Рубрика: В мире

В ОАЭ погиб известный каскадер, летавший с ранцем за спиной

Текст: Максим Макарычев
Винсент Реффе, известный французский каскадер, летавший с ранцем за спиной, погиб в результате несчастного случая на тренировке в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты).
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Реффе стал широко известен своими полетами с использованием комплекта Jetman, который состоит из реактивного ранца с четырехмоторным крылом, привязанным к спине. Комплект был создан швейцарским пилотом Ивом Росси, известным как "Jetman". Снаряжение позволяет летать со скоростью более 400 километров в час на расстояние до 50 километров и достигать высоты в 6 километров. "Это ощущение свободы. С этой машиной я могу летать, как птица", - сказал Реффе Associated Press в 2015 году.

Фото: EPA
ФБР расследует полет неизвестного с реактивным ранцем

36-летний Реффе стал популярным в первую очередь благодаря полетам над набережной Дубаи. За свою карьеру он выполнил множество трюков, в том числе прыгнул с самого высокого здания в мире (Бурдж-Халифа), высотой 828 метров, расположенного в Дубаи.

Однажды экстремал прыгнул с горы в Альпах вместе с другим французом Фредом Фугеном. "Все, что мы делаем, - это что-то новое, - сказал Реффе в интервью агентству AFP в октябре. - У нас так много мечтаний, а жизнь так коротка". Он также заработал множество титулов, выступая в качестве спортсмена-парашютиста. Его родители также были парашютистами.

В заявлении группы каскадеров говорится, что Реффе умер "во время тренировки в Дубаи", но не приводится никаких дополнительных подробностей. По факту смерти сейчас ведется расследование, сообщает ВВС. "Винс был талантливым спортсменом и очень любимым и уважаемым членом нашей команды", - говорится в заявлении.

В мире Ближний Восток ОАЭ

Главное сегодня

Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты
Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+
Эрдоган ввел в Турции новые запреты из-за коронавируса
На Украине готовят закон о создании концлагерей
Трамп отказался выделять бюджетные деньги на передачу власти в США