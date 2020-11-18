В оформлении новых станций минского метро заметны московские и питерские мотивы

Первые четыре станции новой, третьей по счету, линии Минского метрополитена приняли первых пассажиров.

В свое время подземка белорусской столицы стала девятой по счету в СССР и вобрала передовые технические решения, использованные в метро России и других союзных республик. При строительстве новой линии в Минске эти традиции получили продолжение. В то же время коллегам из РФ и других стран тоже есть что перенять у белорусов.

Нынешняя схема минского метро чем-то напоминает московскую, образца 1945 года. Три подземных городских диаметра, три узла пересадок. В белорусской подземке появится и кольцевая линия, но это пока отдаленная перспектива: для начала нужно довести до ума только что открытую ветку - Зеленолужскую.

Она через центр города свяжет северные и южные районы Минска. Из 14 запланированных станций открыты четыре - "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". Протяженность введенного в строй участка составляет 4,44 км. Параллельно продолжается строительство еще трех станций и электродепо.

Одна из особенностей новой линии - на платформах установлены прозрачные защитные экраны, предотвращающие падение пассажиров на рельсы. Людям старшего поколения они отдаленно напомнят станции закрытого типа в метро Санкт-Петербурга. В 1960-1970-х годах в Ленинградском метрополитене построили десять станций с перегородками, отделяющими островную пассажирскую платформу от расположенных по бокам путей. Проход пассажиров в поезда осуществляется через расположенные в перегородках автоматические платформенные двери, открывающиеся одновременно с дверями прибывшего поезда. А платформенные раздвижные двери в Питере появились пару лет назад - они установлены на станциях "Зенит" и "Беговая". Правда, там раздельные платформы, за перегородками которых находится единый тоннель. В Минске же, наоборот, платформы островного типа. Кстати, белорусским специалистам петербургский опыт пригодился - они его изучали при проектировании новой линии.

Вслед за третьей и четвертой линиями минского метро может появиться даже ветка в город-спутник Смолевичи

Еще одно новшество минской подземки - траволаторы. Они установлены в 170- и 252-метровых пешеходных тоннелях, соединяющих станции "Вокзальная" и "Площадь Ленина". Траволаторы, как и имеющиеся на третьей линии эскалаторы, - белорусского производства. Поезда на новой ветке тоже имеют белорусскую родословную. Вернее, белорусско-швейцарскую: изготовлены на предприятии "Штадлер-Минск". Его продукция, кстати, неплохо знакома россиянам. Когда-то первым заказом для завода стало производство двухэтажных поездов "Аэроэкспресс", ныне эксплуатирующихся в Москве. Кроме того, белорусская дочка Stadler и питерская Транспортная концессионная компания несколько лет назад заключили договор на поставку 23 трехсекционных трамвайных вагонов "Чижик" для Северной столицы. Там успешно зарекомендовал себя проект скоростного трамвайного сообщения с одноименным названием.

Проверенные десятилетиями российские поезда авторства мытищинского и санкт-петербургского вагоностроительных заводов по-прежнему курсируют на двух ранее открытых ветках минской подземки. В целом же в парке метрополитена 390 вагонов, из которых сформировано 79 составов. Подавляющее большинство - пятивагонные, но шесть - четырехвагонные, перевозящие людей именно по новой ветке, где поток пассажиров пока невелик.

Оформление станций Минского метрополитена - немой свидетель времени, когда они вводились в строй. Например, в отделке станций, открытых в 1984-м, использовались материалы из различных уголков СССР. Скажем, уфалейский (нижне-шелеинский) мрамор с Урала, богатый разнообразием оттенков - от светлого серо-голубого до темно-серого, с ярко выраженными темными и тонкими белыми прожилками. Метровокзал станции "Московская" первого пускового участка облицевали белым мрамором Коелга, причем путевые стены декорированы панно в технике флорентийской мозаики с изображением силуэтов основных исторических зданий и сооружений российской столицы. А в XXI веке на смену богатому убранству подземных станций пришла практичность.

63 станции будет насчитывать минское метро после окончания строительства. Сейчас открыты 33 станции

Однако архитекторы сделали все возможное, чтобы новые станции не лишились индивидуальности. Например, на "Ковальской Слободе" под потолком установлены тяжелые кованые люстры с оригинальным световым эффектом, цветовое оформление - все оттенки серого. Тона "Вокзальной" темные, в цветовой гамме черный, красный и белый цвета, подсветка - светодиодная, а украшает станцию четырехметровая композиция "Дерево дорог". "Площадь Франтишка Богушевича" имеет освещение в виде белых световых линий, центральная часть освещена потолочными линиями зеленого цвета. По торцам платформы на стенах - две металлические скульптурные композиции "Ткацкий станок" и "Книга белорусская", сопровождаемые цитатами классика. Наконец, интерьеры "Юбилейной площади" создают настроение праздника благодаря использованию красного и белого цветов в сочетании с мягким светом с потолка. На платформе установлена скульптура "Солнце" из нержавеющей стали.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Виктор Расторгуев

Знаете ли вы, что…

- В Минске есть подземный метромост - между станциями "Пролетарская" и "Тракторный завод", где линия пересекает Слепянскую водную систему. Тоннель не рыли в земле, а устроили на поверхности, позже засыпав землей.

- На станции "Малиновка" Московской линии время от времени щебечут птицы. Запись пения малиновок можно услышать с 9.00 до 16.00 в перерывах между движением поездов - ее включает дежурный по станции.

- На станции "Грушевка" есть бронзовое декоративное панно в виде груши: бронзовый фрукт располагается под аркой из груш поменьше. Однажды некий пассажир попытался присвоить один из металлических плодов - жителя Средней Азии задержали по горячим следам.

- Отличительная особенность Минского метрополитена - небольшая глубина заложения станций. Из-за высокого уровня подъема грунтовых вод станции пришлось размещать буквально под земной поверхностью. Самая глубокая на сегодняшний день станция - "Юбилейная площадь" (20 метров ниже уровня земли).