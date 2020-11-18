Национальная цель "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" предполагает к 2030 году обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности.

Цель сложная - изменившаяся и продолжающая меняться внешняя среда диктует новые правила ведения "поствирусной" экономики.

Единый план достижения национальных целей развития предусматривает ряд мер для возвращения на устойчивую траекторию экономического роста и роста доходов населения. Так, планируется поэтапный переход на установление долгосрочных тарифов на услуги естественных монополий, в том числе развитие института "регуляторного контракта", создание и развитие регистратора финансовых операций на электронных финансовых платформах, а также реализация региональных механизмов защиты и поощрения капиталовложений во всех субъектах РФ.

70 процентов должен составить реальный рост инвестиций в основной капитал к 2030 году по сравнению с показателем 2020 года

Ключевые отрасли - в их числе фармацевтическая, медицинская, станкоинструментальная промышленности - получат поддержку, как и коммерческие проекты в сфере космоса. Среди других мер - вовлечение в разработку запасов трудноизвлекаемых углеводородов, развитие производства и потребления водорода, создание и внедрение отечественных конкурентоспособных селекционных и генетических технологий в сельском хозяйстве.