В скорректированном паспорте нацпроекта смертность в результате ДТП должна сократиться в три раза - до 4 человек на 100 тысяч населения к 2030 году.
Также Марат Хуснуллин попросил МВД обеспечить достоверный анализ мест концентрации ДТП, результаты которого будут доступны всем жителям. "Аварийно-опасный участок должен анализироваться с точностью до 50-100 м", - отметил зампред правительства.
Также предусмотрены мероприятия общесистемного характера, непосредственно влияющие на комфорт пользователей автодорог. Так, до 2024 года предусмотрено финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в 64 городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч жителей. В связи с урбанизацией, возрастающей интенсивностью дорожного движения, увеличением транспортных потоков требуются новые решения, позволяющие снизить концентрацию мест ДТП и улучшить дорожную обстановку в целом. В 2020 году Федеральное дорожное агентство рассмотрело заявки от регионов на выделение средств для внедрения ИТС, из 56 поступивших проектов было отобрано 27 заявок от 22 субъектов. Объем финансирования в текущем году - более 3,3 млрд рублей.