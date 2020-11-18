Почти все работы - 93% - в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнены в этом году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В скорректированном паспорте нацпроекта смертность в результате ДТП должна сократиться в три раза - до 4 человек на 100 тысяч населения к 2030 году.

Также Марат Хуснуллин попросил МВД обеспечить достоверный анализ мест концентрации ДТП, результаты которого будут доступны всем жителям. "Аварийно-опасный участок должен анализироваться с точностью до 50-100 м", - отметил зампред правительства.

170 тысяч километров региональных и федеральных трасс войдут в опорную сеть автодорог, по которым перемещаются большинство грузов и пассажиров, они должны будут содержаться в нормативном состоянии на 100%

Также предусмотрены мероприятия общесистемного характера, непосредственно влияющие на комфорт пользователей автодорог. Так, до 2024 года предусмотрено финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в 64 городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч жителей. В связи с урбанизацией, возрастающей интенсивностью дорожного движения, увеличением транспортных потоков требуются новые решения, позволяющие снизить концентрацию мест ДТП и улучшить дорожную обстановку в целом. В 2020 году Федеральное дорожное агентство рассмотрело заявки от регионов на выделение средств для внедрения ИТС, из 56 поступивших проектов было отобрано 27 заявок от 22 субъектов. Объем финансирования в текущем году - более 3,3 млрд рублей.