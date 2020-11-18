В рамках нацпроекта "Наука" до конца 2020 года планируется создать 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) и еще не менее пяти научно-образовательных центров международного уровня.

В 2019 году было сформировано четыре международных математических центра, а в 2020-м Минобрнауки поддержало создание еще десяти региональных научно-образовательных математических центров.

Завершены подготовительные работы для начала строительства флагманской установки класса "мегасайенс" - синхротрона 4-го поколения "СКИФ". Начато изготовление уникального оборудования в наукограде Кольцово (Новосибирская область), запуск первой очереди проекта запланирован на 2024 год. Ожидается, что в результате экспериментов удастся получить новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии, энергетике будущего. На проектирование и строительство комплекса до 2024 года будет выделено более 37 млрд рублей.