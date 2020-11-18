В Росавиации прокомментировали информацию о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX

Росавиация не получала официальной информации о возобновлении эксплуатации воздушного судна Boeing 737 MAX, сообщили в ведомстве.

"Официальной информации о возобновлении эксплуатации воздушного судна Boeing 737 MAX в Росавиацию от ФАА США как первичной сертификационной власти пока не поступало", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Росавиации, сейчас ведомство совместно с Авиарегистром России продолжает работу по сертификации в России изменения системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) семейства самолетов Boeing 737 МАХ.

"В рамках данного процесса в обязательном порядке будут учитываться результаты сертификации и выводы как ФАА США, так и других регуляторов, касательно условий безопасного возвращения в коммерческую эксплуатацию самолетов семейства Boeing 737 MAX", - указали в Росавиации.

Ранее сообщалось, что глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон подписал распоряжение об условиях для возобновления полетов Boeing 737 MAX, которые были приостановлены в 2018 году после двух авиакатастроф с участием этой модели. При этом в заявлении подчеркивалось, что эти действия, "не позволяют MAX немедленно вернуться в небо".