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18.11.2020 16:54
Рубрика: Власть

В России появится единый заказчик в сфере строительства

Текст: Татьяна Замахина

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о создании в России публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Исполнять свои полномочия единый заказчик будет на основании стратегии развития, утвержденной кабмином. Финансирование деятельности компании пойдет за счет средств федерального бюджета. Строительство будет осуществляться путем заключения государственных контрактов. При этом компания будет работать с объектами капитального строительства.

В кабмине считают, что нововведение повысит эффективность вложений в строительство из федерального бюджета.

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