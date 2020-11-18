В свет вышел ноябрьский номер журнала "Союзное государство".

Выпуск открывается репортажем о VII Форуме регионов Беларуси и России, прошедшем в Минске. Главная тема форума - историческое наследие Великой Победы, являющееся духовным фундаментом отношений наших народов. В 2019 году, говорится в репортаже "Цена Победы", между Беларусью и Россией было подписано 19 соглашений о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Одно из них - соглашение между музеем-заповедником "Бородинское поле" и мемориалом "Брестская крепость". А на самом форуме объявлено о создании нового российско-белорусского общественного движения "Ржевская инициатива".

Целый блок материалов ноябрьского выпуска посвящен науке и технике. Как за последние десятилетия изменилась ядерная наука, поделился с читателями академик РАН Георгий Рыкованов. Об истории создания российских ледоколов рассказывается в публикации "Гонка за "Лидером". В составе российского флота сейчас четыре атомохода: "Ямал", "50 лет Победы", "Таймыр" и "Вайгач", начаты работы по созданию грандиозного атомного ледокола "Лидер". Он сможет колоть льдины до четырех метров толщиной...

Директор Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин рассказал про последние находки ученых. Например, про то, как дорожные рабочие обнаружили останки древних позвоночных в крымской пещере Таврида.

Особое место в ноябрьском номере занимает проект "Раритет". К 75-летию Победы Постоянный Комитет Союзного государства издал альбом, в котором представлены 100 необычных экспонатов военно-исторических музеев Беларуси и России. На страницах издания воспроизведены редкие фотографии, документы, фрагменты записных книжек и другие свидетельства тех лет.

Популярный актер Вадим Андреев и его жена Галина вместе более сорока лет. О своей личной жизни и творчестве Вадим Юрьевич рассказал в интервью журналу. Это не единственное звездное имя на страницах выпуска. Журнал знакомит читателей с творчеством Валерия Сюткина и Яны Крайновой, рассказывает о спортивных знаменитостях Антоне Астапковиче, Вячеславе Хоронеко и других.

Журнал выпускается Постоянным Комитетом Союзного государства. Часть тиража бесплатно распространяется в Москве, а часть получают краевые и областные библиотеки в России и Беларуси. Электронная версия доступна по ссылке.