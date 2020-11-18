В Токио до максимального поднимут уровень эпидемиологической опасности

В Токио серьезно осложнилась эпидемиологическая обстановка. Местные власти рассматривают вопрос о повышении до максимального (четвертого) уровня угрозы распространения вируса, передает телерадиокомпания NHK.

Ожидается, что администрация японского мегаполиса может обратиться к владельцам ресторанов с призывом сократить часы работы заведений общепита. Вводить локдаун здесь пока не планируют.

Специалисты 18 ноября зафиксировали в Токио 493 новых случая заражения коронавирусом. В последний раз сопоставимые показатели в столице регистрировали 1 августа, когда медики выявили 472 человека с положительными пробами на COVID-19. В общей сложности в городе за весь период пандемии было обнаружено более 35 тысяч инфицированных.