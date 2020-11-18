Вакцина "Вектора" может поступить в гражданский оборот до 10 декабря

Небольшие объемы вакцины от коронавируса центра "Вектор" могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

"Вектор", не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения ее в гражданский оборот. И мы ожидаем, что уже небольшие объемы поступят до 10 декабря для того, чтобы прививать население РФ", - сказала она.

По ее словам, сегодня начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины Центра "Вектор", получены разрешения на производство на нескольких площадках, рассказала Голикова.

Она также добавила, что в декабре в гражданский оборот поступит 2,2 млн вакцин от коронавируса "Спутник-V".