Видеотрансляция: Совещание Путина по вопросам борьбы с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по вопросам борьбы с коронавирусом в стране.

С докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, так как курирует сферу производства лекарств, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Будут даны оценки Путиным этих докладов", - сказал Песков. При этом он подчеркнул, что акцент будет сделан на положении в регионах.

Совещание проходит в режиме видеоконференции.