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"ВКонтакте" и "Одноклассники" помогут найти работу

Текст:   Виктория Чернышева
18.11.2020,  
20:55
Фото: vk.com Фото: vk.com
Фото: vk.com

"ВКонтакте" и "Одноклассниках" стартовал проект "Работа в кризис". Он рассчитан на тех, у кого из-за пандемии коронавируса возникли сложности с заработком.

В обеих соцсетях созданы одноименнные группы, вступить в которые могут все желающие. Здесь будут проводить вебинары, выкладывать видеоуроки и прочую полезную информацию о том, как поменять работу, подготовиться к переквалификации и освоить новые цифровые профессии, узнать типичные вопросы от работодателей и тревожных "звоночках" во время прохождения интервью.

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Также участникам проекта расскажут, где размещать резюме, как искать работу в новом цифровом мире, как правильно выбрать профессию в маркетинге, дизайне, программировании, игровой и киноиндустрии в будущем году, как сделать процесс онлайн-обучения эффективным и успешно овладеть нужными знаниями и навыками во взрослом возрасте.

"Работа в кризис" - проект, реализуемый совместно с главным рекрутером Рунета Аленой Владимирской, преподавателями онлайн-университета Skillbox и сервисом поиска работы Worki. В специальном видеокурсе менеджер по партнерствам "Одноклассников" и эксперт по соцсетям Павел Борисов в прямом эфире расскажет о профессии SMM-специалиста и поможет начать работу в этом направлении.

В ОК можно будет подобрать подходящую вакансию с помощью чат-бота сервиса Worki. Пользователю нужно будет лишь указать сферу деятельности и интересующий город для работы. В карточках с вакансиями отобразится название компании, ее адрес, а также уровень заработной платы. Откликнуться можно будет сразу же в соцсети - работодатель в этом случае не увидит ссылку на профиль соискателя. Это сделано для тех, которые ищет работу, но не хочет показывать личную информацию.

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Общение с работодателем можно будет продолжить по почте или телефону.

"ВКонтакте" появился специальный раздел "Работа". Здесь можно опубликовать резюме и откликнуться на вакансии, которые подбираются индивидуально для каждого пользователя. Лента вакансий будет формироваться на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации. Алгоритмы в общей сложности учитывают больше 200 параметров.

Также подбирать вакансии можно с помощью фильтров - указав предпочитаемую профессию, расстояние до места работы, зарплату, тип работы (например, подработка или вахтовый метод). Помогать будут подсказки от Worki.

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