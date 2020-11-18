Власти Великобритании рассказали о создании полностью экологичного города

Перевести десятки тысяч жилых домов на водородное отопление к 2030 году и создать первый в мире полностью экологичный город. Соответствующие планы правительства Великобритании содержатся в десятилетней программе "зеленой промышленной революции", представленной премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

"Госсредства будут инвестированы в ветроэнергетику, водородную и ядерную энергетику, расширение производства электромобилей, развитие экологичного городского транспорта, сокращение выбросов CO2 до нуля на авиационном и морском транспорте, в строительство энергоэффективных жилых домов и зданий", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В общей сложности в развитие "зеленых" проектов правительство страны намерено вложить более 12 миллиардов фунтов стерлингов, в результате чего будет создано около 250 тысяч новых рабочих мест. В ближайшие десять лет в Соединенном Королевстве планируют высадить деревья на площади 30 тысяч гектаров, а также полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.