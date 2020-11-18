В двух шагах от здания Национального собрания и на столичном бульваре Сен-Жермен было жарко. Несколько сотен демонстрантов поджигали мусорные баки, метали в полицейских булыжники. Те отвечали слезоточивым газом, а затем пустили в ход водометы. А ведь поначалу ничто не предвещало столь бурного развития событий. Провести митинг у здания Бурбонского дворца, где заседает нижняя палата французского парламента, призвали профсоюзы журналистов, ассоциации правозащитников. К ним также присоединились "желтые жилеты": таким образом они решили отметить "день рождения" движения, начавшегося ровно два года тому назад и всколыхнувшего всю страну.

Поводом для нынешней акции стал законопроект о "глобальной безопасности", который был инициирован двумя депутатами от макроновской правящей партии "Республика на марше". Особое возмущение протестовавших вызвала статья 24 этого документа. В ней четко прописано, что "распространение изображений лица или других элементов, которые могут способствовать идентификации полицейских или жандармов во время проведения ими операций", будет наказываться "годом тюремного заключения и штрафом в 45 тысяч евро".

При этом уточняется, что такое наказание должно применяться в том случае, если распространение видео или фотографий имеет целью "посягнуть на физическую или психическую неприкосновенность" сотрудников правоохранительных органов. Обоснованность этой статьи законопроекта не вызывает каких-либо сомнений у тех, кто стоит на защите правопорядка во Франции. Дело в том, что на протяжении ряд лет, а особенно во время бурной "желтой волны", толпы профессиональных и самостийных фотографов и телеоператоров в буквальном смысле слова "облепляли" полицейских в ходе противостояний с манифестантами и выкладывали "добычу" в интернет и на телеэкраны новостных каналов. Как свидетельствует один из руководителей головного профсоюза полицейских Лоик Лекуплие, злоумышленники стали "идентифицировать по этим кадрам личность моих коллег", а число угроз расправиться с ними и с их родственниками "резко возросло". Всего лишь один свежий пример. Буквально на днях в Париже некто зафиксировал на айфоне молодого полицейского во время проверки документов, а затем в "Твиттере" и "Фейсбуке" появилась запись: "Вот адрес ажана - распространите и не пожалейте для него пули".

Во Франции хотят запретить снимать полицейских при исполнении

Противники законопроекта называют его "убийцей свобод". Они убеждены: закон нарушает право на информацию, поскольку в любом случае запретит снимать полицейских и жандармов в ходе разного рода протестных акций.Судя по всему, дискуссии по законопроекту в парламенте будут весьма оживленными, так как депутаты от левых партий настроены против статьи 24. Правда, не исключено, что компромисс все-таки возможен, если будет принято предложение главы местного МВД Жеральда Дарманена, а оно пока не нашло отражения в законопроекте, делать неузнаваемыми лица правоохранителей, "размывать" их на фото- и видеокадрах, что, естественно, сделает невозможными их идентификацию.