Возможны ли санкции США против российского сжиженного газа

Ожесточенное противостояние США строительству "Северного потока-2" никак не проецируется на растущий экспорт из нашей страны сжиженного природного газа (СПГ), который успешно конкурирует с американским. В том числе в тех странах, до которых российские газопроводы не дотягиваются, как в Европе, так и в Азии. Конкуренция здесь возрастает, а США, которые весьма последовательны в отстаивании своих экономических интересов, совсем не спешат использовать свой излюбленный инструмент - санкции.

Уже сейчас речь идет о достаточно больших объемах производства - четверти мощностей крупнейшего экспортера газа в мире, которым является наша страна. Причем почти весь произведенный в России СПГ продается за границу. В планах России, которые ранее озвучил вице-премьер Александр Новак, нарастить производство СПГ к 2025 году до 68 млн тонн (около 94 млрд кубометров), а к 2035 году до 140 млн тонн (194 млрд кубометров). Существующие сейчас в нашей стране мощности позволяют выпускать 29 млн тонн (40 млрд кубометров) СПГ в год. Для сравнения, в 2019 году весь экспорт России трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья составил 199 млрд кубометров.

"Введение санкций на таком динамично растущем рынке выглядело бы неоправданным и грубо нарушающим нормы международной торговли, а принятие ограничений против российского СПГ, как товара, означало бы просто немыслимый ранее уровень противостояния", - говорит аналитик "Финам" Алексей Калачев. - Кроме того, применение санкций против СПГ-проектов затруднительно, поскольку они осуществляются в составе международных консорциумов. Те же "Ямал СПГ" и "Арктик-2 СПГ" реализуются с участием крупного зарубежного бизнеса.

Впрочем, можно возразить, что участие международных компаний в строительстве "Северного потока-2" не оградило газопровод от ограничений США. Ранее из-за санкций были свернуты многие совместные нефтегазовые проекты на российском шельфе, от чего пострадали и американские компании - компания ExxonMobil тогда оценила свои потери в 1 млрд долларов.

Причина такой терпимости США, скорее, в особенностях торговли СПГ. "Значительную часть его продают не напрямую потребителям, а трейдерам, которые поставляют купленный СПГ на рынки, где присутствует спрос", - объясняет Калачев. - Причем, перепродаваться он может от одного трейдера к другому не один раз, прежде чем дойдет до покупателя. Проекты "Новатэка", к примеру, были рассчитаны на рынки Юго-Восточной Азии, а по факту большая часть его СПГ поступает в Европу. Одна из первых партий газа с "Ямал СПГ" даже попала в США.

Также возможно, что при явно выраженной экономической подоплеке санкций против "Северного потока-2", официально принимаются по политическим причинам, в целях давления на Россию. И с этой точки зрения объяснить введение ограничений против российских производителей СПГ весьма сложно. "Отсутствует прямой позитивный эффект от реализации СПГ-проектов для российского бюджета, пока к ним применяются всеобъемлющие фискальные льготы, поясняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Но, по его мнению, здесь может присутствовать и дальний умысел. Критическая зависимость наших проектов от западных технологий означает потенциальную уязвимость новой отрасли от санкций в будущем. Американцы понимают, что сейчас вводить их бессмысленно и надеются в дальнейшем получить дополнительный рычаг давления, считает Гривач.

Но уже на заводе "Арктик СПГ-2", первую очередь которого мощностью 6,6 млн тонн в год планируют запустить в 2023 году, доля российского оборудования должна составить 70%. А до конца этого года на "Ямал СПГ" планируется запустить четвертую линию по сжижению газа мощностью 0,9 млн тонн полностью на российском оборудовании. То есть зависимость будет снижаться. По мнению Алексея Калачева, технологические ограничения возможны, но сильно повлиять на развитие отечественного производства СПГ они уже не смогут.