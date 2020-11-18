За девять лет - с 2011 по 2020 год - в два раза выросло количество увольнений из-за комментариев сотрудников в соцсетях. Если в 2011 году за это лишились работы 5% уволенных, то в этом уже 10%, следует из опроса сервиса SuperJob.

Почти в два раза за это время выросла и сама аудитория Рунета. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, в 2020 году она достигла 96,7 млн человек против 57 млн пользователей в 2011-м. Серьезно увеличилась и аудитория соцсетей: в 2020 году у соцсети "ВКонтакте" 97 млн пользователей против 23,1 млн в 2011-м, Facebook - 2,7 млрд против 850 млн, Instagram - 1 млрд против 5 млн.

Исследование показало, что в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за того, что те разместили неподобающий пост, а в каждой четвертой - кандидату отказали в трудоустройстве из-за неудачных постов. В опросе приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Половина опрошенных работодателей не следят за активностью своих сотрудников в соцсетях. Но когда речь идет о трудоустройстве, то большинство работодателей все же просматривают профили соискателей. Это делают в 56% компаний.

Сами работники за девять лет стали намного осмотрительнее: пишут и лайкают в соцсетях скорее нейтральные или положительные посты. С прицелом на возможный просмотр контента работодателем сейчас ведут свою активность в соцсетях 46% работников (в 2011-м таких было всего 37%). Женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем: 50 и 42% соответственно.

Активность в социальных сетях на Западе уже давно является частью корпоративной этики. Иностранные работодатели очень строго следят за тем, что пишут их сотрудники, так как мнение одного человека может нанести урон репутации всей организации.

В России к репутационным рискам работодатели относятся намного проще, но уже сейчас стараются отсеивать незадачливых интернет-пользователей еще на этапе подбора персонала.

Крупнейшая британская телерадиокомпания BBC выпустила руководство по соцсетям для своих сотрудников, где просит их всегда вести себя профессионально и относиться к другим с уважением и вежливостью. "Если ваша работа требует от вас сохранять беспристрастность, не выражайте личного мнения по вопросам политики или спорным темам. Не критикуйте своих коллег публично. Соблюдайте конфиденциальность", - уточняется в руководстве.

Американка Кимберли Сванн, едва устроившись на новое место, выложила в Сеть запись: "Первый день на работе. Боже мой, как скучно!". Ее тут же уволили

Подобные принципы заложены и в Кодексе этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих, типовой вариант которого разработал минтруд. Так, чиновникам предписывается вести себя в публичном пространстве безукоризненно. Не допускать "любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений". Не допустимы грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, обвинения, угрозы и оскорбления.

Министерства и ведомства могут разработать и индивидуальный кодекс поведения своих сотрудников. Но чиновники - тоже люди. Периодически у них сдают нервы и они начинают писать в своих аккаунтах то, что на душе накопилось. Минута слабости зачастую стоит должности. Например, летом сотрудница пресс-службы минздрава Астраханской области в Facebook прокомментировала пост о сборе денег для тяжелобольной девушки. Она написала, что необходимые для лечения одного человека 30 млн рублей - слишком большая сумма и ее могло бы хватить на жилье для 12 семей в Астрахани. На следующий день сотрудница в пресс-службе уже не работала.

Экс-замглавы минэкономразвития Сергей Беляков лишился поста после извинений в Facebook за продление заморозки пенсионных накоплений на 2015 год, хотя изначально заморозка планировалась только на 2014 год. "Я прошу у всех прощения за глупости, которые мы делаем, и за то, что мы не дорожим своим словом", - написал он, а на следующий день уже покинул минэкономразвития.

В 2018 году большой скандал разгорелся из-за провокационного поста Галины Паниной, специалиста по связям с общественностью и госструктурами российского подразделения компании "Леруа Мерлен". Скандал начался через несколько часов после победы сборной России над Испанией. Девушка опубликовала в Facebook пост о том, что якобы празднующие победу российские болельщики сожгли в Ново-Переделкино невинную девушку. С комментариями на интернет-страницу пиарщицы пришли толпы разгневанных людей. Их Галина Панина назвала "ваткой", которую она "чистит", то есть удаляет их комментарии. Руководство компании не сразу попрощалось с девушкой. Но когда люди стали писать, что больше не хотят покупать стройматериалы в сети, компания пересмотрела свое решение.

"Цифровой след стал важной и неотъемлемой частью нашей профессиональной и личной репутации, - говорит вице-президент коммуникационной компании "КРОС" Ксения Трифонова. - Мир, в котором мы живем, прозрачен и полностью пронизан каналами коммуникаций. Логично, что компании обращают внимание на поведение своих сотрудников в Сети и принимают соответствующие меры, когда оно может нанести ущерб репутации компании в связи с неуместностью высказывания сотрудника". Например, постом стюардессы "Аэрофлота" в связи с крушением лайнера SSJ 100 (уволена на следующий день после публикации по соглашению сторон) или недопустимым поведением сотрудников. Яркий пример - запечатленные на видео шуточные клипы молодых полицейских, вызвавшие большой скандал.

"Для бизнеса публичное поведение сотрудников - источник дополнительных коммуникационных и репутационных рисков. В этой теме всегда возникает трудная развилка: с одной стороны, в компаниях работают люди, у них свои слабости и увлечения, а с другой стороны, компании покупают профессионализм и определенный функционал этих людей и не хотят иметь ничего общего публично с личной стороной жизни", - подчеркивает Трифонова.

По ее словам, при увольнении за пост в соцсети почти невозможно доказать материальный ущерб, нанесенный сотрудником, скорее такие увольнения происходят "на всякий случай" и в показательных целях - чтобы сохранять управляемость публичного образа компании. Работодателей понять можно. Они годами создавали свой бизнес и не очень-то мечтают с ним распрощаться после неудачных шуточек или хамских выходок людей, которым они платят зарплату. "Продвинутые компании создают институт корпоративных амбассадоров компании в соцсетях, учат своих сотрудников этическим принципам коммуникаций, помогают создавать контент, работать с комментариями и негативом. Но такие проекты всегда требуют больших ресурсов, политической воли и стратегического видения на уровне всей компании", - поясняет Трифонова.