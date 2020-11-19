У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Алису "поселили" в телевизорах

Текст:   Виктория Чернышева
19.11.2020,  
15:15
Фото: yandex.ru Фото: yandex.ru
Фото: yandex.ru

Голосовой помощник Алиса появилась в телевизорах, работающих на платформе Яндекса. Она способна выполнять ряд полезных функций - найти нужный канал, фильм с определенными актерами или ролик.

Источник информации для голосового помощника - КиноПоиск, Яндекс.Видео и YouTube. Если пользователь не знает, что посмотреть, он может сделать запрос на, например, "Лучшие фильмы 2019 года".

Вызвать Алису можно, зажав определенную кнопку на пульте.

"Яндекс" впервые раскрыл свои главные принципы

Как уточнили в пресс-службе Яндекса, в телевизорах доступны и другие навыки Алисы - например, она может озвучить прогноз погоды, рассказать последние новости или просто поддержать разговор. Кроме этого, голосовой помощник умеет управлять умным домом - Алису можно попросить выключить свет или поставить чайник.

Телевизоры на платформе Яндекса - это модели с диагональю от 24 до 65 дюймов марок Novex, Hi, DEXP, BBK, Hyundai, Leff, IMCV, Yuno и Telefunken. Цена на устройства с Алисой начинается от 7 499 рублей.

интернет
Фото: Rockstar games
Появилась информация о переиздании первой части Red Dead Redemption 13:55
Google Chrome обновили: какие изменения ждут пользователей 18.11.2020
PS5 в России еще не вышла, но купить для нее игры уже можно 13.11.2020
технологии
Фото: Asus
Это лучший смартфон на Android. В Россию пришел Asus ZenFone 7, названа цена 13:23
Citizen выпустила первые полностью цифровые "умные" часы 17.11.2020
Обновление MacOS Big Sur "убило" ноутбуки 16.11.2020
Яндекс
Фото: Sony
PlayStation 5 - из-за чего переполох и почему не стоит брать консоль на старте 10:00
Как новости появляются в топе "Яндекса" 04.10.2020
"Алиса" научилась разговаривать с детьми 18.09.2020