Алису "поселили" в телевизорах

Голосовой помощник Алиса появилась в телевизорах, работающих на платформе Яндекса. Она способна выполнять ряд полезных функций - найти нужный канал, фильм с определенными актерами или ролик.

Источник информации для голосового помощника - КиноПоиск, Яндекс.Видео и YouTube. Если пользователь не знает, что посмотреть, он может сделать запрос на, например, "Лучшие фильмы 2019 года".

Вызвать Алису можно, зажав определенную кнопку на пульте.

Как уточнили в пресс-службе Яндекса, в телевизорах доступны и другие навыки Алисы - например, она может озвучить прогноз погоды, рассказать последние новости или просто поддержать разговор. Кроме этого, голосовой помощник умеет управлять умным домом - Алису можно попросить выключить свет или поставить чайник.

Телевизоры на платформе Яндекса - это модели с диагональю от 24 до 65 дюймов марок Novex, Hi, DEXP, BBK, Hyundai, Leff, IMCV, Yuno и Telefunken. Цена на устройства с Алисой начинается от 7 499 рублей.