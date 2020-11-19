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19 ноября 2020 г.

Постановление правительства Республики Алтай от 19 ноября 2020 года № 361 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай за III квартал 2020 года"

Дата подписания 19 ноября 2020 г.
Опубликован 19 ноября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Республики Алтай от 13 января 2005 года № 1-РЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Республике Алтай", на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай об уровне потребительских цен на продукты питания и расходов по обязательным платежам и сборам Правительство Республики Алтай постановляет:

Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай за III квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 10 838 рублей;

для трудоспособного населения - 11 252 рубля;

для пенсионеров - 8 926 рублей;

для детей - 10 875 рублей.

Исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай В.Б.Махалов



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