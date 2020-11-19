Арбитражный суд решит судьбу обеспечительных мер в спорах по делу "Югры"

Спор в деле N А40-145500/2017 идет вокруг обеспечительных арестов, наложенных на счета нескольких крупных должников Россельхозбанка: АО "Московский телевизионный завод "Рубин", АО "Куб", АО "Негуснефть" и Нефтяная компания "Дулисьма". В государственном банке этими мерами обеспокоились, и поэтому попросили суд привлечь их к участию в деле в качестве третьего лица. И отменить обеспечительные меры, наложенные на имущество этих компаний по требованиям Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В обоснование своих ходатайств Россельхозбанк отметил, что ограничения, наложенные на счета компаний, могут привести их к банкротству. Например, в ходатайстве об отмене ограничения на использования денежных средств на 21,5 млрд руб. в отношении Нефтяной компании "Дулисьма" госбанк указал, что блокировка расчетных счетов общества приведет к проблемам в расчетах с контрагентами, а в ближайшей перспективе и к невозможности выплаты заработной платы работникам, обслуживанию долга перед Россельхозбанком и другими кредиторами. При этом в Россельхозбанке заявили: АСВ, действуй оно добросовестно, не может быть заинтересовано в банкротстве компании, ведь ее требования будут уступать в приоритете по отношению ко многим другим требованиям.

Ограничительные меры могут привести к тяжелым последствиям и остановке нескольких бизнесов

Также юристы госбанка в своем ходатайстве отметили, что требования АСВ к нефтяной компании "как минимум, не носят бесспорный характер": в банке уверены, что требование о взыскании убытков фактически направлено на обход закона, потому что АСВ пропустила сроки исковой давности для признания недействительными сделок, заключение которых якобы причинило убытки "Югре".

В начале ноября суд уже рассмотрел аналогичные ходатайства, но от собственников компаний ООО "Торговая Галерея" и ООО "Форси", а также от Сбербанка. Суд отреагировал на них частичной отменой обеспечительных мер. Аресты с денег на расчетных счетах были сняты, как того и добивались заявители.

Шанс на аналогичный исход есть и в спорах Россельхозбанка с АСВ: 28 октября судья Евгений Кравченко предложил сторонам предоставить сведения о наличии у заемщиков имущества (помимо денег на счетах), которого хватит для обеспечения требований АСВ. Следующее заседание АСГМ по этому делу состоится 20 ноября.

Убытки в деле "Югры": коротко

28 июля 2017 года Центробанк отозвал лицензию у одного из крупнейших частных банков России - банка "Югра". Собственники пытались оспорить это решение, но безуспешно, поэтому в конце 2018 года суд начал процедуру банкротства "Югры" и открыл конкурсное производство (дело N А40-145500/2017).

Страховой случай по делу "Югры" стал крупнейшим за всю историю банковской системы России. На выплаты вкладчикам Агентство по страхованию вкладов потратило порядка 170 млрд руб. Поэтому, когда Агентство получило функции конкурсного управляющего в "Югре", оно стало взыскивать убытки, причиненные банку действиями менеджмента, бенефициара Алексея Хотина и якобы подконтрольных ему юридических лиц.