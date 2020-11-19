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19.11.2020 05:38
Рубрика: Общество

В глубь времен

Археологи смогли выделить ДНК древних людей, родственных обитателям Денисовой пещеры
Текст: Ван Кайхао
Российская газета - Спецвыпуск № 261(8315)
Обнаружение новой ДНК доказывает, что десятки тысяч лет назад группа вымерших древних предков современных людей долгое время обитала в карстовой пещере в провинции Ганьсу. Эта находка может оказать важное влияние на раннюю историю человечества.
Археологи берут пробы слоев древних отложений в пещере Байшия в уезде Сяхэ провинции Ганьсу. Фото: Чжан Дунцзюй / для CHINA DAILY Археологи берут пробы слоев древних отложений в пещере Байшия в уезде Сяхэ провинции Ганьсу. Фото: Чжан Дунцзюй / для CHINA DAILY
Археологи берут пробы слоев древних отложений в пещере Байшия в уезде Сяхэ провинции Ганьсу. Фото: Чжан Дунцзюй / для CHINA DAILY

ДНК была найдена в слоях отложений в пещере Байшия в уезде Сяхэ на высоте около 3200 метров над уровнем моря.

Фото: iStock
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В пещере обнаружили свидетельства древнейших из ныне известных науке человеческих поселений на территории Тибетского нагорья. Предыдущие подобные находки здесь были возрастом более 40 тысяч лет.

В лаборатории команда археологов извлекла митохондриальную ДНК из пещерных отложений возрастом от 100 до 60 и, возможно, 45 тысяч лет - это указывает на то, что в пещере долгое время жили представители человеческого вида.

В прошлом году китайские и немецкие ученые опубликовали на сайте журнала Nature статью, в которой говорится, что согласно радиоуглеродному методу датировки приблизительный возраст окаменевшей человеческой челюсти, найденной в карстовой пещере в провинции Ганьсу, - 160 тысяч лет. По словам ученых, они не смогли извлечь из челюсти ДНК и изучить ее, но им удалось выделить из зуба белки и сравнить их с белками других видов. Наиболее близкое сходство обнаружилось с денисовскими людьми.

Денисовские люди получили свое имя от Денисовой пещеры в Сибири, где в 2008 году археологи нашли мизинец девочки, принадлежащей к неизвестному ранее виду людей. Возраст мизинца - более 50 тысяч лет. Археологи выяснили, что люди этого вида сосуществовали с неандертальцами, которые когда-то населяли современную Европу.

Обнаружение новой ДНК говорит в пользу выводов, сделанных в результате изучения челюсти. "Эта находка заполнит пробел в науке и поможет выяснить ход эволюции человека в Восточной Азии, а также происхождение современных людей", - сказала профессор Ланьчжоуского университета в провинции Ганьсу и ведущий ученый программы Чжан Дунцзюй на встрече, организованной Государственным управлением по охране памятников культуры Китая в Пекине 30 октября.

В 1980-х годах один монах случайно нашел окаменевшую челюсть в пещере Байшия, которую местные буддистские паломники почитали как святое место. Чжан и ее команда начали полевые исследования в пещере Байшия в 2018 году и в прошлом году провели раскопки пластов в трех местах. По словам госпожи Чжан, они нашли более 10 тысяч артефактов - каменных инструментов и останков млекопитающих, что говорит о человеческой деятельности. "К счастью, слои пластов в пещере почти не повреждены, они сохранились практически идеально. Таким образом, мы можем проследить, кто и когда в ней обитал".

К примеру, раздробленные и обожженные кости животных - убедительное доказательство существования человеческого поселения, говорит Чжан. Такие кости нашли в пещере, их возраст - от 19 до 30 тысяч лет.

"Эта обычная с виду земля скрывала находки, имеющие для истории человечества эпохальное значение, - говорит заместитель директора Государственного управления по охране памятников культуры Китая Сун Синьчао. - Раскопки перевернули представление многих людей о работе археологов".

Возможно, значение находок еще более велико. Профессор археологии в Пекинском университете Ван Юпин говорит, что пещера Байшия стала одним из крупнейших археологических открытий, имеющих мировое значение, за последние несколько лет.

"Природные условия Тибетского нагорья суровы, поэтому когда-то мы думали, что человеческие поселения появились там сравнительно поздно и что люди пришли туда из мест с более благоприятными условиями для жизни, - говорит Ван. - Однако теперь понятно, что это не так".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Профессор Чжан говорит также, что генетическая адаптация к большим высотам, которая наблюдается у современных этнических тибетцев, может быть связана с денисовцами, которые долгое время населяли этот регион. По ее словам, недавние исследования, по-видимому, обнажили всего лишь "верхушку айсберга" жизни денисовцев.

Согласно гипотезе африканского происхождения человека, на Западе превалирует точка зрения, что ареал возникновения современных людей находится в Африке. Однако в свете недавних открытий напрашивается другая теория. Находки в уезде Сяхэ, указывающие на то, что когда-то денисовцы были широко рассредоточены в Азии, говорят в ее пользу. "Денисовцы жили в пещере долгое время, в суровых условиях ледникового периода, и раньше считалось, что многие древние виды людей его не пережили, - говорит действительный член Академии наук КНР Чэнь Фаху. - Новые находки откроют больше возможностей для будущих исследований связи между природными условиями и эволюцией человечества".

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