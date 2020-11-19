Авторы Hitman анонсировали игру про Джеймса Бонда

Студия IO Interactive, создавшая серию Hitman и Агента 47 - одного из самых узнаваемых персонажей видеоигр - анонсировала Project 007 - новую игру про Джеймса Бонда.

На странице проекта указывается, что это не окончательное, а рабочее название. IO Interactive занимается разработкой и изданием игры самостоятельно.

Для Project 007 написан полностью оригинальный сценарий - это будет история становления самого знаменитого секретного агента, в которой будет рассказано, как он получил свой особый статус 00.

О дате релиза на столь раннем этапе производства пока ничего не сообщается.