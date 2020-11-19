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Текст:   Ольга Игнатова 
08:12 19.11.2020

Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сразу на 4,3 процента упала доля положительных решений по выдаче ипотечных займов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, как пишет издание РБК, такого количества отказов не было даже в первую волну пандемии коронавируса - в апреле и мае.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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В октябре банки также стали реже выдавать кредиты на любые цели и кредитные карты - за месяц уровень одобрения по этим продуктам сократился на 0,9 п.п., до 31,4 процента. Но в первые месяцы пандемии показатели по ним были еще хуже - в диапазоне 25-29 процентов.

Как считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Якушкина, новые ограничения повышают риски потери доходов заемщиками. В ВТБ, "Открытии", Промсвязьбанке, Райффайзенбанке, Совкомбанке, "Уралсибе", а также банках "Дом.РФ" и "Санкт-Петербург" сообщили, что не пересматривали кредитную политику в сентябре-октябре. Однако сейчас и сами заемщики, у которых доходы не упали, не торопятся брать кредиты, замечает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

Кредиторы могли перестраивать внутренние модели оценки заемщиков и менять процессы принятия решений, считает зампред правления "Уралсиба" Станислав Тывес.

Что касается ипотеки, то, по мнению вице-президента Moody's Ольги Ульяновой, в условиях кризиса банки сохраняют консервативную политику при выдаче ипотеки. "Интерес заемщиков подогревается рекордно низкими ипотечными ставками и широко разрекламированной государственной программой льготного кредитования. Но банки понимают, что условием сохранения качества ипотечного кредита является не только залог недвижимости по нему, но и способность заемщика получать стабильный и достаточный доход на протяжении длительного периода времени. Такой гарантии в отношении многих домохозяйств сегодня дать нельзя", - поясняет эксперт.

Как добавляет Станислав Тывес, низкие ставки вводят многих людей в заблуждение. Они считают ,что могут обслуживать кредит длительное время. Банки же с этим не согласны. Но к концу года уровень одобрения кредитов должен вырасти.

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