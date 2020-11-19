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19.11.2020 18:43
Рубрика: Экономика

Судится компьютер

Банки стали использовать роботов-юристов для подачи исков
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8316)
Один из крупнейших банков внедрил роботов-юристов, и теперь 89 процентов исков к должникам от банка подает искусственный интеллект.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Информация прозвучала на VII Юридическом форуме стран БРИКС. Как рассказал директор Правового департамента одного из ведущих банков Игорь Кондрашов, уже в этом году роботы-юристы подали более 446 тысяч исков в суд из 499 тысяч поданных банком в общей сложности.

Фото: iStock
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То есть получается почти 9 из 10 исков составляет искусственный интеллект. Также робот-юрист подготовил более 2,5 миллиона правовых заключений.

Но, как подчеркнул эксперт, робот выполняет рутинную работу по шаблонам. Поставить в нужную графу нужные цифры искусственный интеллект вполне способен. Но там, где надо думать по-настоящему, машина человека не заменит.

"Так что в целом мы и дальше сможем наслаждаться нашей юридической профессией", - заметил Игорь Кондрашов.

Организатором юридического форума БРИКС выступила Ассоциация юристов России. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

"Внедрение новых технологий обусловливает изменения не только социальной жизни общества в целом, но и правовых институтов, - подчеркнул председатель АЮР Владимир Плигин. - Спикеры форума уделили особое внимание вопросам разработки правовых основ функционирования новых сфер деятельности, в частности сферы искусственного интеллекта и информационной безопасности".

Как подчеркнули эксперты, юридический форум БРИКС - значимая площадка для юристов наших стран.

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