Баскетбольный "Локомотив" досрочно вышел в Топ-16 Еврокубка

Краснодарский "Локомотив-Кубань" досрочно вышел в раунд Топ-16 второго по значимости мужского континентального клубного турнира - Еврокубка. Железнодорожники выполнили спортивную задачу-минимум благодаря домашней победе над литовской командой "Лиеткабелис" (Паневежис) со счетом 94:90.

Поскольку посещаемость матчей сейчас значительно ограничена, на игре в Краснодаре присутствовали около 1000 зрителей. По нынешним временам и эта вроде бы скромная при обычных условиях цифра выглядит более чем солидно.

Хозяева уже по итогам стартовой четверти получили двузначное преимущество - 29:18. "Лиеткабелис" - хорошо организованный коллектив, как всякая команда из страны с богатыми баскетбольными традициями и культом этого вида спорта. Литовцы, даже уступая 14 очков после первой половины встречи, не собирались сдаваться и навязали кубанцам бой. Интрига в матче сохранялась вплоть до финальной сирены, несмотря на то что за 3.30 до завершения основного времени "Локо" лидировал 90:75.

Самым результативным у победителей стал литовец Миндаугас Кузминскас, который с особым вдохновением сыграл против земляков - 20 набранных очков. Также в составе южан отличились Джордан Кроуфорд (17) и Станислав Ильницкий (13).

Это была встреча восьмого тура из десяти. Правда, команды группы "С" провели неодинаковое число встреч из-за периодических уходов на карантин. Хотя именно "Локомотив" подобного форс-мажора избежал. Наш клуб с показателем шесть побед - два поражения досрочно вышел в Топ-16.