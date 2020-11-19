Баскетбольный "Локомотив" досрочно вышел в Топ-16 Еврокубка

Новости

РПЦ опубликовала перечень лжесвященников, действующих в интернете 20:33
Лавров рассказал о стабилизации положения на значительной части территории Сирии 20:24
Парламент Чехии продлил режим ЧС в стране до 12 декабря 20:23
Врачей обучат цифровой грамотности 20:16
Рублев победил Тима в заключительном матче Итогового турнира АТР 20:07
Татьяна Москалькова выступила за выплаты медикам в полном объеме 19:24
Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о соцподдержке студентов 19:17
Штаб Трампа отозвал иск по итогам выборов в штате Мичиган 19:14
Первая страна ЕС получила российскую вакцину от COVID-19 для исследований 19:02
Росстат: Дизельное топливо подорожало за неделю на 10 копеек 19:01
Вышел русский трейлер новых "Охотников за привидениями" 18:58
В России наладят производство подшипников для инновационных поездов 18:56
Организаторы "Евровидения" ввели новые правила 18:29
Чемпион UFC Нурмагомедов посвятит себя сельскому хозяйству 18:24
Как должен был выглядеть на самом деле Генрих V в "Пустой короне" 18:18
Предприятия потребкооперации НАО попросят сделать арктическими резидентами 18:03
Роскомнадзор поддержал санкции за цензуру российских СМИ 17:52
В Челябинске от СОVID-19 скончался первооткрыватель Аркаима 17:44
В Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров 17:42
Малышева назвала способную защитить от COVID-19 специю 17:34
В России перестанут выдавать свидетельства о разводе 17:24
Мурашко потребовал ускорить выдачу бесплатных лекарств от коронавируса 17:20
Гололедица в Москве сохранится до субботы 17:10
КГБ Беларуси внес создателей NEXTA в список причастных к терроризму 17:03
Житель Ангарска собрался обменять скрепку на дом 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 19:53
Рубрика: Спорт

Кубанцы торопились

Баскетбольный "Локомотив" досрочно вышел в Топ-16 Еврокубка
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8316)
Краснодарский "Локомотив-Кубань" досрочно вышел в раунд Топ-16 второго по значимости мужского континентального клубного турнира - Еврокубка. Железнодорожники выполнили спортивную задачу-минимум благодаря домашней победе над литовской командой "Лиеткабелис" (Паневежис) со счетом 94:90.

Поскольку посещаемость матчей сейчас значительно ограничена, на игре в Краснодаре присутствовали около 1000 зрителей. По нынешним временам и эта вроде бы скромная при обычных условиях цифра выглядит более чем солидно.

Фото: fiba.basketball
Российские баскетболистки выиграли в квалификации к Евро-2021

Хозяева уже по итогам стартовой четверти получили двузначное преимущество - 29:18. "Лиеткабелис" - хорошо организованный коллектив, как всякая команда из страны с богатыми баскетбольными традициями и культом этого вида спорта. Литовцы, даже уступая 14 очков после первой половины встречи, не собирались сдаваться и навязали кубанцам бой. Интрига в матче сохранялась вплоть до финальной сирены, несмотря на то что за 3.30 до завершения основного времени "Локо" лидировал 90:75.

Самым результативным у победителей стал литовец Миндаугас Кузминскас, который с особым вдохновением сыграл против земляков - 20 набранных очков. Также в составе южан отличились Джордан Кроуфорд (17) и Станислав Ильницкий (13).

Это была встреча восьмого тура из десяти. Правда, команды группы "С" провели неодинаковое число встреч из-за периодических уходов на карантин. Хотя именно "Локомотив" подобного форс-мажора избежал. Наш клуб с показателем шесть побед - два поражения досрочно вышел в Топ-16.

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

В Кремле заявили о необходимости защиты российских интернет-пользователей
В Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров
В России перестанут выдавать свидетельства о разводе
МИД РФ прокомментировал слова посла ФРГ в Литве о целях СССР в войне
Путин назвал эффект выполнения государством своих обещаний
Кого до Дзюбы отчисляли из сборных по нефутбольным причинам
Почему заменили судей матча Лиги наций между сборными России и Сербии