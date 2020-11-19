Новости

РПЦ опубликовала перечень лжесвященников, действующих в интернете 20:33
Лавров рассказал о стабилизации положения на значительной части территории Сирии 20:24
Парламент Чехии продлил режим ЧС в стране до 12 декабря 20:23
Врачей обучат цифровой грамотности 20:16
Рублев победил Тима в заключительном матче Итогового турнира АТР 20:07
Татьяна Москалькова выступила за выплаты медикам в полном объеме 19:24
Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о соцподдержке студентов 19:17
Штаб Трампа отозвал иск по итогам выборов в штате Мичиган 19:14
Первая страна ЕС получила российскую вакцину от COVID-19 для исследований 19:02
Росстат: Дизельное топливо подорожало за неделю на 10 копеек 19:01
Вышел русский трейлер новых "Охотников за привидениями" 18:58
В России наладят производство подшипников для инновационных поездов 18:56
Организаторы "Евровидения" ввели новые правила 18:29
Чемпион UFC Нурмагомедов посвятит себя сельскому хозяйству 18:24
Как должен был выглядеть на самом деле Генрих V в "Пустой короне" 18:18
Предприятия потребкооперации НАО попросят сделать арктическими резидентами 18:03
Роскомнадзор поддержал санкции за цензуру российских СМИ 17:52
В Челябинске от СОVID-19 скончался первооткрыватель Аркаима 17:44
В Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров 17:42
Малышева назвала способную защитить от COVID-19 специю 17:34
В России перестанут выдавать свидетельства о разводе 17:24
Мурашко потребовал ускорить выдачу бесплатных лекарств от коронавируса 17:20
Гололедица в Москве сохранится до субботы 17:10
КГБ Беларуси внес создателей NEXTA в список причастных к терроризму 17:03
Житель Ангарска собрался обменять скрепку на дом 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 20:27
Рубрика: Происшествия

Квартира актрисы - совсем не подарок

Александр Бастрыкин велел разобраться с заявлением Федосеевой-Шукшиной про аферу с ее недвижимостью
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8316)
Очень громким скандалом может закончиться доследственная проверка, о которой объявил Следственный комитет. Речь идет об обращении к Александру Бастрыкину актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, известная актриса в своем заявлении сообщила "о возможных противоправных действиях с ее недвижимостью".

Жалоба попала лично к главе ведомства, и вчера стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве организовать доследственную проверку.

Точное содержание жалобы по понятным причинам неизвестно. Но главное из этого заявления вчера Следственный комитет озвучил.

В своем обращении народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина "указывает на совершение мошеннических действий ее мужем Бари Алибасовым и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой. В результате этого артистка утратила право собственности на недвижимое имущество, которое перешло к другому лицу".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
За 200-миллионное наследство Жванецкого поборются пятеро внебрачных детей

Глава Следственного комитета не просто передал заявление артистки подчиненным, но и дал конкретные указания. Александр Бастрыкин заявил о необходимости "тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего".

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Напомним, что еще в сентябре прошлого года Лидия Федосеева-Шукшина сделала своему пятому супругу Бари Алибасову очень дорогой подарок - она переписала на него одну из принадлежащих ей квартир.

Конкретно в этом случае речь шла о квартире в Новой Москве.

Ну а потом разразился настоящий скандал - стало известно, что Алибасов тихо и без огласки переоформил эту совсем недешевую квартиру на своего помощника.

Когда этот факт стал известен и вызвал бурю негодования и у дарительницы, и у ее родных, сам Бари Алибасов объяснил такой странный шаг с его стороны очень просто. Дескать, то, что он переписал на помощника квартиру, - с его стороны абсолютно вынужденная мера. А все потому, что ему приходится слишком много платить налогов на недвижимость.

Правда, сам Алибасов заявлял, что "в ближайшее время" он снова вернет подаренную квартиру себе. Но заверения остались лишь на записях всевозможных ток-шоу.

Зато потом был суд, который длился несколько месяцев. В октябре стало известно, что закончился суд тем, что договор дарения, который Лидия Федосеева-Шукшина подписала с Бари Алибасовым, был признан недействительным.

В настоящий момент знаменитая артистка живет в четырехкомнатной квартире на улица Бочкова, дом 5. Именно эту квартиру получал Василий Шукшин от государства в семидесятые годы прошлого века.

Между тем

Пойдут лесом

Официально подтвердилась информация о задержании высокопоставленного чиновника администрации Подмосковья - вице-премьера Дмитрия Куракина. Впрочем, преступление, которое ему вменяют, было совершено не на этой должности, а когда он возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны России. На эту должность его назначили в ноябре 2012 года вместо попавшей под статью за хищения Евгении Васильевой.

Куракин и два его сообщника - экс-начальник ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и глава АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан - проходят по коррупционному делу о передаче коммерсантам лесных территорий военного ведомства.

По версии следствия, в 2012-2017 годах Куракин совместно с чиновниками лесхоза переоформлял армейские земли. Злоумышленники вырубали и продавали лес, а участки продавали коммерсантам под нелегальные свалки и застройку. Предварительный ущерб - два миллиарда рублей.

Иван Петров

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

В Кремле заявили о необходимости защиты российских интернет-пользователей
В Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров
В России перестанут выдавать свидетельства о разводе
МИД РФ прокомментировал слова посла ФРГ в Литве о целях СССР в войне
Путин назвал эффект выполнения государством своих обещаний
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов