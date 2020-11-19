Очень громким скандалом может закончиться доследственная проверка, о которой объявил Следственный комитет. Речь идет об обращении к Александру Бастрыкину актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, известная актриса в своем заявлении сообщила "о возможных противоправных действиях с ее недвижимостью".

Жалоба попала лично к главе ведомства, и вчера стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве организовать доследственную проверку.

Точное содержание жалобы по понятным причинам неизвестно. Но главное из этого заявления вчера Следственный комитет озвучил.

В своем обращении народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина "указывает на совершение мошеннических действий ее мужем Бари Алибасовым и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой. В результате этого артистка утратила право собственности на недвижимое имущество, которое перешло к другому лицу".

Глава Следственного комитета не просто передал заявление артистки подчиненным, но и дал конкретные указания. Александр Бастрыкин заявил о необходимости "тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего".

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Напомним, что еще в сентябре прошлого года Лидия Федосеева-Шукшина сделала своему пятому супругу Бари Алибасову очень дорогой подарок - она переписала на него одну из принадлежащих ей квартир.

Конкретно в этом случае речь шла о квартире в Новой Москве.

Ну а потом разразился настоящий скандал - стало известно, что Алибасов тихо и без огласки переоформил эту совсем недешевую квартиру на своего помощника.

Когда этот факт стал известен и вызвал бурю негодования и у дарительницы, и у ее родных, сам Бари Алибасов объяснил такой странный шаг с его стороны очень просто. Дескать, то, что он переписал на помощника квартиру, - с его стороны абсолютно вынужденная мера. А все потому, что ему приходится слишком много платить налогов на недвижимость.

Правда, сам Алибасов заявлял, что "в ближайшее время" он снова вернет подаренную квартиру себе. Но заверения остались лишь на записях всевозможных ток-шоу.

Зато потом был суд, который длился несколько месяцев. В октябре стало известно, что закончился суд тем, что договор дарения, который Лидия Федосеева-Шукшина подписала с Бари Алибасовым, был признан недействительным.

В настоящий момент знаменитая артистка живет в четырехкомнатной квартире на улица Бочкова, дом 5. Именно эту квартиру получал Василий Шукшин от государства в семидесятые годы прошлого века.

Между тем

Пойдут лесом

Официально подтвердилась информация о задержании высокопоставленного чиновника администрации Подмосковья - вице-премьера Дмитрия Куракина. Впрочем, преступление, которое ему вменяют, было совершено не на этой должности, а когда он возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны России. На эту должность его назначили в ноябре 2012 года вместо попавшей под статью за хищения Евгении Васильевой.

Куракин и два его сообщника - экс-начальник ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и глава АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан - проходят по коррупционному делу о передаче коммерсантам лесных территорий военного ведомства.

По версии следствия, в 2012-2017 годах Куракин совместно с чиновниками лесхоза переоформлял армейские земли. Злоумышленники вырубали и продавали лес, а участки продавали коммерсантам под нелегальные свалки и застройку. Предварительный ущерб - два миллиарда рублей.

Иван Петров