Бастрыкин взял на контроль обеспечение сирот жильем в регионах

На встречу в формате конференц-связи журналистов не звали, и о чем там шёл разговор, корреспонденту РГ рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Во встрече принимали участие молодые люди из Алтайского и Забайкальского краев, Волгоградской, Иркутской и Омской областей, сотрудники центрального аппарата и руководители территориальных следственных управлений СК России, председатель Всероссийской общественной организации "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" Альберт Сарбалаев и региональные представители общества, представители региональных органов государственной власти, - уточнила представитель СК.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что обеспечение жильем детей-сирот является одной из самых животрепещущих социальных проблем. Реализация их прав на жилое помещение - один из вопросов государственной политики в сфере защиты детства, которому уделяется особое внимание как при реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, так и в рамках Десятилетия детства (2018-2027 годы), объявленного указом президента РФ.

Глава СК назвал такую цифру: на 1 января 2020 года в России около 268 тысяч детей-сирот состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье. Очередь с 2015 года ежегодно увеличивалась в среднем на 13 тысяч человек. Порядка 45 процентов прироста составляют молодые люди в возрасте старше 23 лет. Сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует целый комплекс проблем.

По состоянию на 1 сентября 2020 года реально жилые помещения получили около 12,4 тысяч (38% от запланированного показателя) детей-сирот, половина из которых - на основании судебных решений.

Для Омской области и для Алтайского края такой порядок распределения жилья наблюдался в течение 2019-2020 годов. Вместе с тем увеличение количества судебных решений несет в себе потенциал создания второй очереди из числа детей-сирот, имеющих право на получение благоустроенного жилого помещения, а в условиях ограниченных возможностей регионов - еще и возникновения поводов для возбуждения уголовных дел по фактам неисполнения решений суда.

В целом по России уровень обеспеченности жилыми помещениями детей-сирот, состоящих на учете, остается крайне низким, немногим более 18%, а в ряде регионов, таких как Омская область, Забайкальский, Алтайский края, не превышает и 5%.

Субъектам Российской Федерации в целях софинансирования их расходных обязательств по предоставлению сиротам благоустроенных жилых помещений выделено в качестве субсидий из средств федерального бюджета на 2020 год около 10 млрд рублей (освоено немногим более 44%), в 2019 году выделялось около 8 млрд рублей. На эти же цели из региональных бюджетов выделено в 2020 году более 32 млрд рублей (освоено около 40%), в 2019 году - около 31,5 млрд рублей.

Большинство субъектов в качестве одной из основных причин невыполнения региональными органами обязательств по обеспечению сирот жилыми помещениями по-прежнему определяют недостаточное финансирование этих мероприятий.

В целом в 2020 году по сравнению с прошлым годом сумма средств регионального бюджета на нужды обеспечения жильем сирот увеличена в 50 субъектах Российской Федерации. В то же время объемы финансирования сократились в 18 субъектах, в том числе в Забайкальском крае (-51,6%), Волгоградской области (-68,7%).

Всего за 9 месяцев 2020 года следственными органами в 37 регионах зарегистрировано 113 сообщений о преступлениях по фактам нарушений при обеспечении сирот жильем (за 2019 год - 105). По результатам рассмотрения этих сообщений возбуждены 83 уголовных дела.

Выступил и Альберт Сарбалаев. Он обратил внимание на увеличение численности состоящих на учете на получение жилья сирот за последние пять лет, которая выросла почти на 50 тысяч человек. 68% в очереди - старше 18 лет. Из-за длительного ожидания сироты по-прежнему вынуждены обращаться в суды. В 12 регионах жилье предоставляется детям-сиротам исключительно на основании судебных решений. При этом количество неисполненных судебных решений увеличивается.

Не менее остро стоят и другие проблемы. Так, из-за отсутствия регистрации дети-сироты не могут встать на учет в качестве безработных, по той же причине затрудняется решение вопроса предоставления иных социальных гарантий, положенных по законодательству. Председатель Всероссийской общественной организации предложил главе Следственного комитета выйти с законодательной инициативой об изменении правил регистрации некоторых категорий граждан по месту пребывания и по месту жительства до получения ими жилья, а также в части возможности регистрации указанной категории лиц по адресу специализированного государственного или муниципального учреждения.

Присутствовавшие на встрече сироты рассказали о своих проблемах при получении жилья. Многим из них приходится годами оплачивать аренду за жилые помещения. Поэтому они просят помочь проработать вопрос о компенсации этих расходов. Также считают, что альтернативой в получении жилья должно стать получение жилищного сертификата на самостоятельную покупку недвижимости.

Девушка из Волгограда поделилась с главой ведомства историей о том, как ее исключили из очереди 2 года назад, мотивируя тем, что ей предоставлено жилье, которое является аварийным и непригодным для проживания. Она обратилась за защитой своих прав в судебном порядке, судом вынесено решение в ее пользу, однако местные органы власти отказываются исполнять решение суда и предоставлять ей жилое помещение.

Представители местных властей тоже выступали. Они говорили о наличие следующих проблем: невозможность в полном объеме использовать выделенные как федеральным, так и местными бюджетами денежные средства на строительство либо приобретение жилья для сирот, что в свою очередь влечет уменьшение бюджета, выделяемого на следующий год. Также в Волгоградской области существует проблема выделения земельных участков под строительство домов.

Александр Бастрыкин обратился к Альберту Сарбалаеву с предложением войти в состав Общественного совета при Следственном комитете, что поможет наладить более тесное взаимодействие с Всероссийской общественной организацией "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" и эффективнее помогать сиротам.

Глава СК поручил своим подчиненным создать рабочую группу с привлечением сотрудников центрального аппарата, в том числе аналитиков, для решения сложившихся проблем с предоставлением жилья сиротам.

Председатель СК России указал на необходимость продолжить взаимодействие с органами ФСБ и МВД России, органами прокуратуры путем проведения комплексных мероприятий в целях выявления и пресечения мошенничества, должностных злоупотреблений и халатности при обеспечении детей-сирот жильём. Также продолжить мониторинг вопросов качества предоставляемого сиротам жилья, регулярно вести их личный приём, а при наличии оснований оперативно применять уголовно-правовые меры.