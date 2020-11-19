Бизнес получил полезные уроки

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал "РГ", как бизнес перенес коронакризис и какие шаги необходимо предпринять, чтобы оставаться на плаву.

Сергей Николаевич, что еще, кроме пандемии, оказало в этом году влияние на развитие бизнеса? Как сейчас настроение у предпринимателей?

Сергей Катырин: Сложно отрицать, что пандемия новой коронавирусной инфекции кардинально повлияла на людей и, в целом, на все стороны привычной жизни. Предпринимательское сообщество оценивает год как ситуацию, когда должны быть мобилизованы все силы общества, бизнеса и государства, чтобы преодолеть эти трудности и вернуться к социально-экономической стабильности. Предприниматели настроены на выживание - сейчас это главная цель для всех. О развитии и перспективах можно будет подумать потом. А сейчас главное - перенастроить свою деятельность так, чтобы сохранить бизнес в период пандемии. Например, в условиях ввода с 13 ноября новых ограничительных мер в Москве ряду отраслей нужно задуматься о форме своей деятельности. В заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23.00 до 6.00. К слову, по рекомендации Роспотребнадзора эта мера уже действует в ряде других регионов: с 28 октября в Калининградской области, в Санкт-Петербурге - с 22 октября. Значит, чтобы выжить, развлекательным заведениям, скорее всего, придется перейти на дневной режим работы.

В первую волну в период всеобщей самоизоляции такое переформатирование осуществили кафе, рестораны, бары, которые были вынуждены закрыться. Они наладили деловой контакт с агрегаторами доставки еды, работали в формате "навынос", а некоторые стали поставлять изделия под собственным брендом на прилавки супермаркетов. Все эти идеи были бы хороши и вне кризиса, они бы помогали развиваться, расти, совершенствоваться малому и среднему предпринимательству. Но сегодня, они фактически помогают бизнесу выжить.

Какие уроки бизнес должен вынести из коронакризиса и применять их в "мирное" время?

Сергей Катырин: Каждый предприниматель на собственном примере теперь знает, насколько полезно наличие финансовой "подушки безопасности". Отечественный малый и средний бизнес еще очень молод. Он развивается, строит планы, зачастую существует "в кредит". Главный урок, который он вынесет из коронакризиса, будет заключаться в том, что запас прочности необходим всегда. По опросу Аналитического центра НАФИ в августе текущего года, у 62 процентов предпринимателей не было к началу пандемии накоплений. И только каждый третий представитель бизнеса (32 процента) сообщил, что его компания имела финансовые резервы. Еще один важный урок - необходимость внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. Цифровая трансформация бизнеса назрела давно. Но в период пандемии легче было тем, кто раньше потратил собственные ресурсы на внедрение цифровых способов ведения бизнеса, организации бизнес-процессов, позиционирование компании и продукта на электронных площадках. В период, когда покупатель опасался лишний раз идти в розничный магазин, e-commerce продемонстрировала свою своевременность и удобство. Поэтому развитие электронных площадок, агрегаторов, онлайн-офисов должно быть продолжено. Мы должны идти по пути цифровой трансформации, для того, чтобы развивать многостороннее взаимодействие с потребителем, клиентом, покупателем.