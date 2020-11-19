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Рубрика: Спорт

Чемпион UFC Нурмагомедов посвятит себя сельскому хозяйству

Текст: Максим Домчев
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не намерен возвращаться в спорт. Сейчас он сконцентрирован на получении высшего образования и занятии сельским хозяйством.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В четверг чемпион UFC встречался с молодежью в дагестанском Дербенте. В ходе общения он подтвердил, что не намерен возобновлять карьеру бойца ММА. Цель для Хабиба Нурмагомедова - получение высшего образования в РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном отделении. Также он рассказал о том, что занялся сельским хозяйством.

"В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т. д., больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством - не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте начинал тренироваться", - цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Также Нурмагомедов пока исключил и политическую карьеру. "Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно", - сказал он.

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