Чемпион UFC Нурмагомедов посвятит себя сельскому хозяйству

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не намерен возвращаться в спорт. Сейчас он сконцентрирован на получении высшего образования и занятии сельским хозяйством.

В четверг чемпион UFC встречался с молодежью в дагестанском Дербенте. В ходе общения он подтвердил, что не намерен возобновлять карьеру бойца ММА. Цель для Хабиба Нурмагомедова - получение высшего образования в РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном отделении. Также он рассказал о том, что занялся сельским хозяйством.

"В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т. д., больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством - не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте начинал тренироваться", - цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Также Нурмагомедов пока исключил и политическую карьеру. "Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно", - сказал он.