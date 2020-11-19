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19.11.2020 19:55
Рубрика: Власть

Чернышенко: KPI по стратегии спорта до 2020 года реализованы

Текст: Ирина Алпатова
Число вовлеченных в занятия спортом людей составило 59 млн человек, увеличившись с 2010 года в 2,6 раза. Такие показатели действующей стратегии развития физической культуры и спорта в России озвучил в четверг вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Действующая стратегия была утверждена в 2009 году. Основные ее показатели достигнуты, отчитался вице-премьер. В 2,5 раза вырос уровень обеспеченности населения объектами спорта, в том числе и адаптированными под потребности людей с ограниченными возможностями по здоровью. Число занимающихся спортом людей с инвалидностью выросло в 7 раз. Сейчас их в России уже 1,5 млн человек. Кроме того, 14 млн россиян вовлечены в систему ГТО.

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На заседании кабмина было объявлено о том, что правительство разработало стратегию развития физической культуры и спорта на следующие 10 лет. Ее проект уже прошел процедуру общественного обсуждения, а в ее реализацию будут вовлечены более 20 федеральных органов власти.

"Предлагаемая стратегия спорта 2030 развивает основные направления действующей стратегии, но и включает в себя новые, - рассказал Чернышенко. - Она направлена на формирование культуры и ценностей здорового образа жизни, на всестороннее развитие отрасли физической культуры и спорта и, конечно, укрепление нашего авторитета на международной спортивной арене".

Фото: GettyImages
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Работа будет вестись на местах с учетом региональной специфики. Например, Кавказ - это борьба, бокс. Сибирь - это хоккей с мячом, биатлон. Камчатка - горные лыжи, серфинг. В этих регионах как раз будут создаваться опорные центры по конкретным видам спорта.

К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся спортом, должна вырасти до 70%. Доля детей и молодежи среди них возрастет до 90%.

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