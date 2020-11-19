Чернышенко: В России создадут колл-центры для больных коронавирусом

Колл-центры для приема обращений людей к медикам в связи с коронавирусом будут организованы по всей стране, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на специальном совещании.

Люди не могут дозвониться до медицинских учреждений из-за их высокой загруженности. Оперативно решить эту проблему накануне поручил правительству президент Владимир Путин.

"Мы должны сейчас за счёт внедрения современных технических средств и решений определить реально работающие механизмы и масштабировать их в субъектах, - сказал Чернышенко. - Ситуация непростая, нагрузка на здравоохранение большая, и человек, который столкнулся с симптомами вируса, должен понимать, что он сможет быстро связаться с медиками и получить всю необходимую помощь".

С этой точки зрения в проблемной зоне, по данным ОНФ, находятся Дагестан, Хакасия, Воронежская, Иркутская и Новосибирская области, сообщили в аппарате вице-премьера. Большие сложности с колл-центрами в Омской области, в Забайкалье, Республике Алтай, Алтайском, Хабаровском краях. Успешно организована коммуникация с населением в Екатеринбурге, Тюменской и Ульяновской областях. Участники обсудили возможности масштабирования эффективных практик на другие регионы.

Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре организовать ежедневный автоматизированный мониторинг нагрузки на линии связи в субъектах РФ.

Ответственным за цифровую трансформацию в регионах предстоит обеспечить создание региональных колл-центров с использованием чат-ботов, направить Минцифре оценку дополнительной потребности в необходимых средствах для устранения проблем, связанных с обращениями граждан в медицинские учреждения. "Руководители цифровой трансформации, назовем их в текущей ситуации "цифровой спецназ", сейчас на передовой по оптимизации работы каналов линий связи, - подчеркнул Чернышенко. - У нас есть общий чат со всеми субъектами, любые проблемные вопросы - сразу выносите на обсуждение".

Отдельные колл-центры позволяют значительно разгрузить поток входящих звонков на станции скорой помощи и далее правильно маршрутизируют входящий поток. Чат-боты можно использовать для переадресации по профилю или контроля за состоянием пациентов на дому.

Также вице-премьер поручил Минцифре проработать возможность финансирования единой службы такси для оказания помощи врачам, доставки лекарств и предметов первой необходимости находящимся на домашнем лечении гражданам.