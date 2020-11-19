Что предложит 19-й Фестиваль немецкого кино в Москве

В Москве завтра открывается 19-й Фестиваль немецкого кино. Показы будут проходить в кинотеатре "Октябрь" с 20 по 30 ноября.

Программа этого года широка: смотр представит целых 15 новых фильмов из Германии. Откроет его комедийная мелодрама Андре Эркау с Тилем Швайгером "Небеса подождут" - о молодости, той самой, которая даётся один раз и которую хочется прожить со вкусом, даже если тяжёлая болезнь пытается этому помешать.

В субботу москвичей ждёт ещё одна комедия - "Идеальный секрет" Боры Дагтекина, немецкая адаптация известной ленты "Идеальные незнакомцы" - о тайнах близких людей, о которых иногда лучше ничего не знать. Бонусом к ремейку итальянского фильма покажут анимационную короткометражку "Из жизни качков". А следом пройдёт полуторачасовая демонстрация сборника короткометражных фильмов Next Generation Short Tiger.

22 ноября станет днём социально-политических картин. Сначала - "Изгнание" выходца из Косово Визара Морины, рассказывающее о психологических сложностях, с которыми сталкиваются иммигранты. А затем - полнометражный мультик со вполне исчерпывающим названием "Фритци - чудесная история о воссоединении Германии". Он повествует о судьбе девочки из ГДР, переживающей судьбоносные для своей родины времена.

По одному фильму покажут в будни. В первый день следующей недели - очередная социальная драма "Опалённые солнцем". Лента Каролины Хелльсгард тоже посвящена проблеме иммигрантов: юная героиня знакомится на отдыхе в Испании со сверстником-нелегалом из Сенегала и, искренне сочувствуя бедняге, старается хоть как-то ему помочь. Немного скрасить тягостное впечатление призвана короткометражка "Семейство Зиллов на отдыхе" - о кайдзю, которые к своему неудовольствию обнаружили город на месте, где привыкли проводить пикники.

И ещё немного социальщины - во вторник. На этот раз - в документальном формате. Марьям Зарее в "Рождённой в Эвине" рассказывает о своей судьбе и судьбе своей матери, родившей её в политической тюрьме в Иране, сбежавшей в Германию и ставшей первой иммигранткой, баллотирующейся в мэры Франкфурта.

"Голые звери" 28-летней Мелани Вельде - фильм среды. Режиссёр рассуждает о взрослении и дружбе, показывая компанию четверых друзей, закрывшихся в квартире от мира и не знающих, на что потратить свою дальнейшую жизнь. Также зрители в этот день увидят десятиминутный мультик "Разноцветное лето" о каникулах мальчика в гостях у дедушки.

В четверг - нуар "Человек из Бейрута" о слепом киллере-ливанце (о как!) в Берлине, которому однажды приходит не вполне стандартный "заказ", что, как водится, кардинально меняет его жизнь. Плюс - немецко-российская короткометражка "Верпаскунген" с Сергеем Маковецким.

Пятничная картина - "Кокон" Леони Криппендорф, повествующая "о взрослении и эмансипации". Дополнительно - немецко-российский короткометражный мультик "Узы", зарисовка на тему расставания повзрослевших детей с родителями.

В субботу - целых три фильма. Первый - "Артерии мира", снятые в копродукции с Монголией и показывающие столкновение архаичного мира кочевников с жестокостями современного мира. Второй - "Прослушивание", где причудливо перемешавшиеся личная жизнь и карьера учительницы музыки создают ей большие трудности. Третий - комедийный шпионский триллер "Другая правда", в которой иммигрант из Ирака ради германского паспорта обрёк на бомбардировку собственную страну.

В следующее воскресенье, 29 ноября, на больших экранах покажут две серии немецко-датско-польского сериала Netflix "Слёборн" с крайне актуальным сюжетом: жители изолированного острова столкнулись со страшной эпидемией.

Завершит программу фестиваля 30 ноября "Форум" - документалка о Всемирном экономическом форуме в Давосе, где состоялся бенефис шведской школьницы Греты Тунберг.

С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте организаторов.