Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 30 октября 2020 г. N 720 г. Москва "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год"

Зарегистрирован Минюстом РФ 16 ноября 2020 г.
Регистрационный N60913
В соответствии со статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2019, N 39, ст. 5375) установить на 2021 год:
коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,864;
коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,032;
коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.5 "Патентная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,637;
коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 33 "Торговый сбор" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,420.
Министр М. Решетников