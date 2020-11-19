Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 30 октября 2020 г. N 720 г. Москва "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год"

Новости

Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Узбекистана 20:30
За помощью к омбудсмену РФ обратились 805 иностранных граждан 20:16
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества 20:09
Депздрав Москвы прокомментировал хлопок в Коммунарке 20:00
Промтехнопарки смогут получить преференции при вхождении в профильный реестр 19:54
Болгария обвинила Северную Македонию в лицемерии и "тоталитарном мышлении" 19:33
Путин назначил Здунова врио главы Мордовии 19:08
Путин назначил Гладкова врио белгородского губернатора 18:51
Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар 18:45
В ковидном госпитале в Коммунарке произошел хлопок газа 18:38
Россияне стали меньше пить и курить 18:37
Дума одобрила расширение круга возможных резидентов "русских офшоров" 18:30
Умерла актриса Любовь Румянцева 18:26
Движение на трассе "Иртыш" в Новосибирской области открыли в режиме телемоста 18:22
Расплатиться за коляски и протезы можно будет электронным сертификатом 18:16
Гинцбург: Мутация в белке коронавируса не повлияет на эффективность вакцины 18:11
Мантуров: Для врачей в декабре-январе можно поставить 4,5 тысячи машин 18:09
Прощание с Романом Виктюком пройдет 20 ноября в "открытом формате" 18:03
В 2020 году в колледжи поступило более 1,2 миллиона выпускников 17:57
Картина Черчилля продана за 1,1 миллион евро 17:48
"Рон Уизли" побил рекорд Instagram, выложив фото дочери 17:44
Футболисты сборной Сербии заразились COVID-19 перед матчем с Россией 17:38
Дед Мороз дал старт подготовке к Новому году в России 17:34
Отмена новогодних гуляний не повлияла на планы 70 процентов москвичей 17:28
Минздрав: В регионах привлечено 8 тысяч машин для доставки пациентов с COVID 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 ноября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 30 октября 2020 г. N 720 г. Москва "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год"

Дата подписания 30 октября 2020 г.
Опубликован 19 ноября 2020 г.

Зарегистрирован Минюстом РФ 16 ноября 2020 г.

Регистрационный N60913

В соответствии со статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2019, N 39, ст. 5375) установить на 2021 год:

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,864;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,032;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.5 "Патентная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,637;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 33 "Торговый сбор" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,420.

Министр М. Решетников