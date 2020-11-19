Бывший губернатор Ивановской области, а ныне аудитор Счетной палаты Михаил Мень был доставлен в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. До приезда в суд ночь он провел на Петровке, в изоляторе временного содержания.

Никакой интриги, что грозит Меню, на этот раз не было. Было заранее известно, что меру суд ему изберет одну-единственную.

Другие меры пресечения даже не рассматриваются. Дело в том, что накануне Совет Федерации, выслушав просьбу Генерального прокурора, именно на нее дал свое согласие.

О подобной мере пресечения говорила не только Генпрокуратура, но и просил Следственный комитет.

Известно, что подобная мера пресечения считается самой мягкой из всех возможных. Она означает, что человек будет находиться на свободе, но с ограничением некоторых действий. Каких именно, можно легко предположить, тем более что подобный список невелик.

В первую очередь запрет коснется переписки - нельзя будет самому писать письма на бумаге или сообщения в интернете. Запрет коснется и выходов из дома во внеурочное время, то есть по ночам.

И, естественно, запрет налагается на встречи и общение с фигурантами уголовного дела, свидетелями и прочими причастными к ситуации, которая оказалась в центре внимания Следственного комитета и прочих правоохранительных органов.

Ну и главное - Меня обяжут вовремя являться к следователю или в суд.

Прошли годы и с исчезновением очень больших денег все же начали разбираться. И вдруг произошло неожиданное - сотни миллионов рублей нашлись

А пока расследование самого уголовного дела, по которому очередным фигурантом стал бывший губернатор, продолжается. Появилась очень интересная интрига вокруг огромной суммы в семьсот миллионов рублей, которая фигурирует в этом деле.

Напомним, что сумма, о которой идет речь, была в 2011 году выделена "Ивановскому бройлеру" (который тогда входил в группу "ПРОДО") в виде льготного займа через региональный фонд поддержки малого предпринимательства. Хотя птицефабрика никаким малым предприятием не была и быть не могла.

Председателем этого фонда на момент выделения огромной суммы был Павел Коньков. А губернатором Ивановской области - Михаил Мень. После ухода Меня с поста губернатора его место занял Коньков. "Ивановский бройлер" должен был потратить всю сумму на реконструкцию птицефабрики, но, по версии Следственного комитета, деньги ушли не по назначению.

Причем, как накануне официально подчеркнуло следствие, вся сумма целиком исчезла в неизвестном направлении в тот же день, как была перечислена.

А само предприятие в 2015-м обанкротилось и заем фонду не вернуло.

Прошли годы и с исчезновением денег все же начали разбираться. И вдруг произошло неожиданное - сотни миллионов нашлись.

Средства в размере 710 миллионов рублей поступили в казну региона в конце июня 2020 года в результате соглашения Ивановского фонда поддержки малого предпринимательства с группой "ПРОДО" о покупке долга предприятия "Ивановский бройлер".

- Это деньги налогоплательщиков, бюджета, в свое время они пропали. Я так понимаю, что в последние годы и не было надежд, что они вернутся, тем не менее предприниматели из "ПРОДО" повели себя очень ответственно. И деньги в полном объеме - 710 миллионов - это долг, который был перед бюджетом Ивановской области, а также проценты и неустойка, нам поступили, - отмечал тогда губернатор Станислав Воскресенский. - Предприниматели, которые выкупили этот долг, поступили ответственно. Побольше бы таких ответственных предпринимателей у нас в регионе и у нас в стране".

Но у счастливого возврата денег есть и скептики. Они обратили внимание, что летом прошлого года следствие плотно занялось Павлом Коньковым и стало задавать ему неудобные вопросы под протокол.

Возврат суммы , которая значится в уголовном деле, по мнению следователей, ведущих расследование, ничего не означает. А главное - не повлияет на их работу.

Напомним, что предъявляя обвинение Меню, в СК говорят о создании преступной группы. Сам бывший губернатор с обвинениями не согласен.