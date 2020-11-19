Доходы тибетских семей растут благодаря виноградарству

В уезде Маркам городского округа Чамдо виноградарство играет важную роль в сокращении бедного населения и увеличении доходов фермеров. Житель волости Могшё в долине реки Ланьцанцзян Ян Пэйчжэн владеет виноградником площадью 0,59 акра. В 2019 году он заработал более 8000 юаней, продав виноград на местной винодельне. "По сравнению с тем, что было четыре года назад, это небо и земля. Моя семья тогда выращивала кукурузу и высокогорный ячмень и едва сводила концы с концами", - рассказал Ян.
По словам главы волости Могшё Еше Дордже, здесь находится в общей сложности 326 акров виноградников. В прошлом году в Могшё вырастили 350 тонн винограда, а доход виноградарей составил 1,77 миллиона юаней. "Это означает, что доход каждого домохозяйства увеличился в среднем на 8400 юаней", - отметил чиновник.
Могшё и соседние с ним Насиская национальная волость и волость Чуцайка расположены в сухой, жаркой долине реки Ланьцанцзян. "Обилие солнечного света и удобство орошения почвы водой из Ланьцанцзян делают этот регион одним из наиболее подходящих мест в Тибете для выращивания винограда", - пояснил Еше Дордже.
Увеличить доход местным фермерам также помогает винодельня Zhenbao Winery на востоке Тибета, в национальной волости Наси. Большую часть винограда, который собирают в трех волостях, продают этой компании. "В прошлом году мы закупили виноград у местных производителей на сумму два миллиона юаней", - говорит Чогцуо, заместитель генерального директора компании. Она добавляет, что в компании работают 28 местных жителей, а их среднемесячная заработная плата составляет 3600 юаней на человека.
По данным Управления по снижению уровня бедности городского округа Чамдо, площадь виноградных плантаций округа составляет 3212 акров. Пять виноделен используют выращенный здесь виноград в качестве сырья для производства вина, отметили в управлении. Статистика показывает, что в прошлом году эти предприятия произвели 600 тонн виноградного вина и отчитались о совокупном доходе в размере 64 миллионов юаней. С помощью компаний черту бедности преодолели более 400 жителей округа.