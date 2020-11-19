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19.11.2020 06:10
Рубрика: Экономика

Лоза сменила кукурузу

Доходы тибетских семей растут благодаря виноградарству
Текст: Юань Шэнгао
Российская газета - Спецвыпуск № 261(8315)
В прошлом выращивание винограда и производство вина было для тибетцев довольно экзотическим занятием. Но сегодня эта новая отрасль стала для жителей сельской местности в юго-восточной части Тибетского автономного района одной из основ экономического благополучия.
Фермер работает на винограднике в волости Могшё уезда Маркам. Виноградарство - одна из отраслей, которая больше всего помогает снизить уровень бедности в уезде. Фото: Предоставлено CHINA DAILY Фермер работает на винограднике в волости Могшё уезда Маркам. Виноградарство - одна из отраслей, которая больше всего помогает снизить уровень бедности в уезде. Фото: Предоставлено CHINA DAILY
Фермер работает на винограднике в волости Могшё уезда Маркам. Виноградарство - одна из отраслей, которая больше всего помогает снизить уровень бедности в уезде. Фото: Предоставлено CHINA DAILY

В уезде Маркам городского округа Чамдо виноградарство играет важную роль в сокращении бедного населения и увеличении доходов фермеров. Житель волости Могшё в долине реки Ланьцанцзян Ян Пэйчжэн владеет виноградником площадью 0,59 акра. В 2019 году он заработал более 8000 юаней, продав виноград на местной винодельне. "По сравнению с тем, что было четыре года назад, это небо и земля. Моя семья тогда выращивала кукурузу и высокогорный ячмень и едва сводила концы с концами", - рассказал Ян.

Фото: Пурбу Таши / Синьхуа
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По словам главы волости Могшё Еше Дордже, здесь находится в общей сложности 326 акров виноградников. В прошлом году в Могшё вырастили 350 тонн винограда, а доход виноградарей составил 1,77 миллиона юаней. "Это означает, что доход каждого домохозяйства увеличился в среднем на 8400 юаней", - отметил чиновник.

Могшё и соседние с ним Насиская национальная волость и волость Чуцайка расположены в сухой, жаркой долине реки Ланьцанцзян. "Обилие солнечного света и удобство орошения почвы водой из Ланьцанцзян делают этот регион одним из наиболее подходящих мест в Тибете для выращивания винограда", - пояснил Еше Дордже.

Увеличить доход местным фермерам также помогает винодельня Zhenbao Winery на востоке Тибета, в национальной волости Наси. Большую часть винограда, который собирают в трех волостях, продают этой компании. "В прошлом году мы закупили виноград у местных производителей на сумму два миллиона юаней", - говорит Чогцуо, заместитель генерального директора компании. Она добавляет, что в компании работают 28 местных жителей, а их среднемесячная заработная плата составляет 3600 юаней на человека.

В прошлом году в Могшё вырастили 350 тонн винограда, а доход виноградарей составил 1,77 миллиона юаней

По данным Управления по снижению уровня бедности городского округа Чамдо, площадь виноградных плантаций округа составляет 3212 акров. Пять виноделен используют выращенный здесь виноград в качестве сырья для производства вина, отметили в управлении. Статистика показывает, что в прошлом году эти предприятия произвели 600 тонн виноградного вина и отчитались о совокупном доходе в размере 64 миллионов юаней. С помощью компаний черту бедности преодолели более 400 жителей округа.

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