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19.11.2020 15:04
Рубрика: Экономика

Единая служба такси для помощи медикам может появиться в России

Текст: Ирина Алпатова

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре проработать возможность финансирования единой службы такси для помощи врачам и пациентам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера.

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Решение об этом Чернышенко принял по итогам оперативного совещания. Минцифре предстоит изучить возможность создания и централизованного финансирования единой службы такси, которая будет помогать врачам добираться до больных, а также будет заниматься доставкой лекарств и предметов первой необходимости находящимся на домашнем лечении гражданам.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минцифры

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