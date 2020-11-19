Единая служба такси для помощи медикам может появиться в России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре проработать возможность финансирования единой службы такси для помощи врачам и пациентам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера.

Решение об этом Чернышенко принял по итогам оперативного совещания. Минцифре предстоит изучить возможность создания и централизованного финансирования единой службы такси, которая будет помогать врачам добираться до больных, а также будет заниматься доставкой лекарств и предметов первой необходимости находящимся на домашнем лечении гражданам.