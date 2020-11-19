Почти в восемь раз сократилось количество выездных налоговых проверок в России с 2010 года. Об этом глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров доложил президенту Владимиру Путину в четверг во время рабочей встречи.

21 ноября у налоговой службы юбилей: в 1990 году была создана Главная налоговая инспекция в рамках минфина. Прошло 30 лет, и многое изменилось в работе ведомства. Как заметил Путин, ФНС стала одним из ключевых фискальных ведомств страны и превратилась в очень высокотехнологичное ведомство. Стратегия на цифровизацию себя абсолютно оправдала, заметил Даниил Егоров. Говоря про сбор налогов, он выделил три фактора: ограничения цен на нефть, ограничения добычи, а также меры поддержки бизнеса со стороны государства (в том числе налоговые послабления). Во втором квартале снижение поступлений составило 26 процентов, по итогам 10 месяцев - минус 11 процентов. Там, где были сконцентрированы максимальные усилия, - помощь для сохранения занятости бизнесу - это отразилось и на поступлении "зарплатных налогов". Подоходный налог подрос на 4 процента. При этом по страховым взносам, где по решению президента было снижение для малого бизнеса ставок в два раза, а это 74 процента компаний, все равно сбор положительный.

Технологии, компетенции в цифровизации помогли реализовать меры поддержки бизнесу. Это и субсидии на поддержку зарплаты - более 91 млрд рублей, и блокчейн-платформа для помощи в выдаче льготных кредитов, где по первой и второй программе было предоставлено свыше 500 млрд рублей. По поручению президента была реализована программа для самозанятых. "Мы вернули все налоги за 2019 год и начислили более 15 млрд рублей", - доложил глава ФНС. "Налог на профессиональный доход им возвращен", - подчеркнул он. "Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это, по сути, капитал на уплату налогов более 15 млрд рублей сегодня работающим людям, и их уже более 1,3 млн человек работает. Поэтому те, кто поверил в легальность, те, кого официально регистрировали и те, кто регистрировались сами, - те получили максимальную поддержку от государства", - заверил Егоров. Количество самозанятых растет по 5 тысяч человек в день, привел данные глава ФНС. "Конечно, это серьезное подспорье людям, быть легальными - просто, удобно, без лишней административной нагрузки", - добавил он.

"Это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует", - прокомментировал президент. "Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития в данном случае в этом секторе экономики", - сказал он.

"Именно поэтому мы основные усилия вкладываем в коммуникации и снижение конфликтности в налоговой сфере. Мы считаем, что именно за счет этого мы сможем оказывать тот уровень услуг, который людям позволит, по сути, уплачивать налоги самим, а не с помощью каких-то контрольных мероприятий. Для нас это высшая ценность", - заявил Егоров.

В России поступление налогов в бюджет за 10 месяцев 2020 года снизилось на 11 процентов

На вопрос президента, сокращается ли количество выездных проверок, собеседник ответил, что в 2010 году их было 70 тысяч, в прошлом году - 9 тысяч. "Здесь вопрос не в том, что мы просто сокращаем проверки, а суть заключается в том, что мы внедряем аналитические инструменты", - пояснил докладчик. То есть компании видят, что транзакции отслеживаются и смысла уходить от уплаты налогов нет.