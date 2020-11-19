Эксперт: Переболевшие COVID-19 пассажиры помогут восстановить авиаперевозки

Участники авиаотрасли надеются, что переболевшие COVID-19 пассажиры сформируют спрос на авиаперевозки, сообщил президент Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский на площадке форума "Транспортная неделя 2020".

"Население переболев захочет вырваться, куда-то полететь. Это вселяет некий оптимизм" - сказал Чудновский.

Он пояснил, что в первую очередь речь идет о внутренних российских направлениях. Но могут быть открыты и некоторые зарубежные направления. Повлияет на рост спроса увеличение числа переболевших коронавирусом и появление вакцины.

"Мы исходим из того, что вакцину в первую очередь получат авиапассажиры, возможно как часть услуги. С учетом текущих темпов, когда порядка миллиона человек в месяц заболевают и выздоравливают, у нас в течение полугода образуется существенная часть активного населения, которое сможет безболезненно летать", - сказал Чудновский.

Главное, чтобы авиаотрасль смогла представить пассажирам возможности отправиться в путешествие заметил он.

Для этого нужно продлить меры поддержки, которые заканчиваются в этом году, считает Чудновский. Программа субсидирования авиакомпаний закончилась еще в июле.