Это лучший смартфон на Android. В Россию пришел Asus ZenFone 7, названа цена

Компания Asus на своем официальном сайте о старте приема предзаказов на новый флагманский смартфон ZenFone 7 и старшую модель - ZenFone 7 Pro. Почему это лучший аппарат в своем классе? Разбираемся.

ZenFone 7. Фото: Asus

Во-первых, у него уникальная поворотная камера. Конечно, это не новаторский прием - есть похожий аппарат у Samsung и нескольких безымянных китайцев. Но у ZenFone 7 она тройная - с широкоугольником на базе Sony IMX363 (12 Мп), зумом (8 Мп) и стандартным на базе Sony IMX686 (16 Мп). У версии Pro этот могучий комплект фотожелеза снабжен еще и оптической стабилизацией изображения.

Во времена, когда даже владельцы крутейших девайсов жалуются на размытые селфи, обладатели ZenFone 7 будут только скептически улыбаться, слушая их стенания. Камера снимает видео 8K с частотой 30 кадров в секунду, 4K - с частотой 60 кадров в секунду.

Во-вторых, это топовое железо. Snapdragon 865/865 Plus с поддержкой 5G, 8 гигабайт оперативной памяти LPDDR5, 128 или 256 гигабайт постоянного хранилища UFS 3.1. Карту microSD можно положить в отдельный слот и использовать одновременно с двумя nanoSIM-картами.

В-третьих, это полноразмерный AMOLED-экран без каплевидных, круглых вырезов, челок, бровей и прочего. Диагональ - 6,67 дюйма, частота обновления - 90 Гц, разрешение - FullHD. Сканер отпечатка пальца встроен в боковую кнопку, а не в поверхность дисплея.

В-четвертых, это аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0.

Ну и самое главное - цена. Стоимость Asus ZenFone 7 8/128 Гб составит 60 тысяч рублей. Версия Pro (чуть мощнее процессор, 256 Гб памяти, оптическая стабилизация камеры) - 68 тысяч рублей.

Составить конкуренцию новинкам могли бы флагман Xiaomi Mi 10 и геймерский Black Shark, однако ни один из них не обладает камерой с телезумом, а Mi 10 ко всему прочему не снабжен слотом для карты памяти. Так что новый Asus - определенно номинант на звание "Топ за свои деньги -2020".